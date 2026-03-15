Los premios Oscar ponen fin a la temporada de premios cinematográficos y reúnen a las estrellas más celebradas del último año en una ceremonia donde se reconoce a los mejores directores, actores y proyectos fílmicos.

Este año, entre los mexicanos nominados nos encontramos una vez más a Guillermo del Toro, uno de los latinos consentidos no solo por sus paisanos, sino también por la Industria de Hollywood. Este año, conmovió al mundo entero con su versión de Frankenstein.

¿Cuántos Oscar tiene Guillermo del Toro?

Al director lo hemos visto en varias ocasiones en la ceremonia de los Oscar; si bien este año compite con nueve nominaciones con el filme protagonizado por Jacob Elordi, en el pasado el creativo ya ha recogido galardones en la ceremonia de La Academia.

Aunque en esta ocasión Del Toro no está en la categoría de Mejor Director, en ocasiones anteriores ya se ha llevado estatuillas por diversos proyectos donde ha impregnado su amor por los monstruos y por contar historias profundas que logran conectar con la condición humana.

Antes de los premios Oscar 2026, Guillermo cuenta con 3 galardones de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Estados Unidos. La primera la obtuvo en 2018 como Mejor Director por La Forma del Agua, que también se llevó Mejor Película.

Este es el motivo por el que Guillermo del Toro tardó 30 años en hacer ‘Frankenstein’ ı Foto: AP

Años después, en 2023, el mexicano obtuvo una estatuilla a Mejor Película Animada por su emotiva versión de Pinocchio, cinta de la plataforma de streaming Netflix que causó sensación por la emotiva narrativa sobre la paternidad.

Guillermo del Toro llega a los Premios Oscar 2026 tras el estreno de Frankenstein, uno de sus proyectos más esperados por el público y que a él mismo le ilusionaba llevar a la pantalla grande en algún momento de su carrera por el amor que le tiene a la obra de Mary Shelley.

Las 9 nominaciones de Frankenstein de Guillermo del Toro son: