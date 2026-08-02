La cantante mexicana Alicia Villarreal enfrenta un proceso legal que exige el pago de 11 millones de pesos; incluso ya fue embargada.

La demanda, que está vinculada a un presunto conflicto laboral, ha generado polémica pues la intérprete asegura que la querella no proviene de un trabajador suyo, sino de alguien relacionado con su expareja Cruz Martínez.

Ahora la artista rompió el silencio y fijó su postura en una entrevista telefónica, donde calificó la situación como injusta y aseguró que continuará con sus compromisos profesionales mientras su equipo legal atiende el caso.

Alicia Villareal es demandada por 11 millones por un extrabajador: ‘No es la primera vez que pasa’

A través de una entrevista telefónica a varios medios, Alicia Villarreal expresó su desconcierto ante la demanda por 11 millones que enfrenta: “Es una locura, imagínate. No es la primera vez que me hacen esto. Esta demanda no proviene de un trabajador mío, sino del padre de mis hijos. Considero esto una injusticia y tomé cartas en el asunto”.

Cruz Martínez y Alicia Villarreal ı Foto: IG @mtzcruz/@lavillarrealmx

El abogado de la cantante, Gerardo Rincón, explicó que las autoridades realizaron un embargo en propiedades que no correspondían al expediente. “Son dos procedimientos; en uno embargaron en un domicilio donde no debieron hacerlo. El actuario, el abogado y el trabajador sabían que no tenían por qué tomar bienes de Alicia”, señaló.

A pesar de la situación, Alicia Villarreal aseguró que seguirá trabajando para sostener a su familia y atender a su madre, que es ahora su preocupación artificial.

“Y pues estoy ahorita peleando esto que se me hace demasiado injusto y ahorita no puedo estar ahí, tengo que trabajar. Ustedes me conocen, me he dedicado a trabajar, a ayudar a los míos, a mi familia. A apoyar a mis padres. A mi padre cuando lo tuve y ahorita mi mamá es una preocupación grande para mí”, afirmó.

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