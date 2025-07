Arturo Carmona revela que Alicia Villarreal le mintió antes de su boda | VIDEO

Arturo Carmona recordó en una reciente entrevista con Yordi Rosado, sobre los pormenores de su divorcio con Alicia Villarreal, que si bien ocurrió hace 24 años, en su momento generó polémica en el público mexicano.

Si bien en la actualidad Arturo Carmona y Alicia Villarreal llevan una relación de cordialidad ya que ambos se mantienen vinculados por su hija Melenie, el actor confesó lo complicado que fue el despedirse de su relación.

🎤 Arturo Carmona se mantiene al margen del conflicto entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez, pero apoya a su hija Melanie.

🔹 “Estoy aquí, pero no puedo opinar en algo que no me corresponde”.

🔹 Defiende a Melenie ante críticas: “El apoyo familiar no tiene que ser público”. pic.twitter.com/LMWCQBtgdA — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) March 8, 2025

Arturo Carmona habla de su divorcio con Alicia Villarreal

El actor no quiso dar detalles específicos sobre su divorcio con ‘la güerita consentida’, aunque sí dejó claro que hubo cosas que no había notado de su pareja hasta que se casó y que terminaron por afectarle.

“Me fui dando cuenta conforme a la marcha de tantas cosas que debí haberme dado cuenta durante el noviazgo [...] Ella era la famosa, de repente empezaba a omitir cierta información que debía saber”, compartió.

Además, indicó que factores como la opinión externa y la fama de su esposa cuando estaba en Grupo Límite, los llevó a quedar al borde, lo que terminó por romper su relación

“No tuve tiempo de quebrarme”, explicó, al recordar que con solo 23 años de edad, tuvo que enfrentar los cuestionamientos de la prensa, lo que hizo que el duelo por el fin de su relación fuera muy diferente a lo que se esperaría.

Arturo Carmona no sabía que Alicia Villarreal estuvo casada

Carmona señaló que él no sabía que la famosa se había casado con alguien antes de él. “Cuando me caso, me doy cuenta”, recuerda, al explicar que la noticia llegó con la filtración del acta de matrimonio de la mujer.

“Dos meses antes de casarnos salió el rumor (de que era divorciada). Le pregunté y me dijo que no, me dijo ‘ya sabes cómo es la prensa de espectáculo’. Cuando nos casamos, nos tenían de regalo de bodas el acta de matrimonio de ella”, recordó el actor

En ese sentido, Carmona aclaró que no le molestaba que su pareja se hubiera casado con anterioridad, pero que no le había parecido que esta verdad le fuera ocultada por su entonces prometida.

Además, explicó que en muchas ocasiones se sentía como “el extraño” y no estaba de acuerdo con muchas de las estrategias que querían llevar a cabo y que implicaba algún cambio en su relación.

Andrés Carmona estuvo casado por tres años casado con Alicia Villarreal y juntos tuvieron a una hija. En ese sentido, asegura que sintió haber fracasado en el proyecto de vida que tenía por la fama de su pareja.