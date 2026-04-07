Kimberly Loaiza responde al VIDEO de Steff y defiende a Juan de Dios Pantoja | VIDEO

El reciente video donde Stefanny Loaiza expone a Juan de Dios Pantoja por manipular a su esposa y mentir sobre el tratamiento de su mamá ha generado una fuerte polémica en redes sociales, por lo que Kimberly Loaiza no ha tardado en salir a hablar respecto a lo que sucede.

Kimberly Loaiza le responde a su hermana Stefanny

Horas después de que el video de Stefanny Loaiza fuera publicado y se hiciera viral con millones de visitas, Kimberly Loaiza salió a hablar respecto al motivo por el que no puede estar físicamente con su madre, quien se encuentra muy delicada de la salud y se debate entre la vida y la muerte.

La esposa de Juan de Dios Pantoja dedicó unas historias en Instagram para hablar sobre el tema y mencionó que estaba sorprendida por el giro que tomó el problema familiar, que ahora se ha convertido en un tema de cancelación masivo.

“Qué triste tener que estar haciendo estas historias, como si no fuera suficiente lo que ya estamos pasando como familia. Siento que deberíamos de ser una familia unida, más ahora que nos necesitamos”, comentó.

En ese sentido, la influencer comentó que en el video que hizo con su esposo no pensó haber perjudicado a nadie: “¿Por qué cayó en tanto odio? No entiendo", señaló. También aseguró que ella le prometió a su mamá “que iban a estar unidos”

Verdaderamente a esta mujer no le importa su familia, solo el misógino de su esposo y ella. pic.twitter.com/b7yDfa3EoZ — marus (@kosslay) April 7, 2026

Kimberly Loaiza defiende a Juan de Dios Pantoja

La ex youtuber aseguró que muchas de las declaraciones de su hermana serian falsas. “A mi no me borran los mensajes ni tampoco le escribe a mi familia de mi celular”, aclaró ella, quien contó que el hecho de que en el pasado tuviera una relación complicada con su esposo, quiere decir que siga en ese momento de su vida.

“Ni siquiera ella se ha esforzado por ver otra cara de la moneda porque se quedó en el pasado”, acusó a Steff. Loaiza agregó unas capturas de pantalla de conversaciones con su hermana donde la joven le responde “jaja oki Juan”. Kimberly aseguró: “Tienen mucho tiempo pensando esto, cuando le escribo piensa que es él pero quiero llamarle y no me contesta”.

“Claro que he cometido errores [...] Yo he aprendido. Yo voy a hablar mal de ellos, ni de la gente que ella ama. Por eso lo único que voy a decir es yo voy a estar ahí si me necesitan”, aseguró y mencionó que no hablaría más sobre el tema.

Kimberly publicó una historia más donde dice “lo que es verdad es que quiero ir a Mazatlán y estar más con mi mami, moriría por poder estar allá, pero mis circunstancias actuales no me lo permiten y esas circunstancias no tienen nada que ver con Juan”, dijo.

Finalmente, Kimberly Loaiza publicó un link al GoFundMe que inició Stefanny para recaudar fondos por el tratamiento de su mamá. “No comparto esto para no pagar, solo no puedo ver lo que están haciendo y no sumar”, declaró. Esta fue la única mención de la famosa a la cuestión monetaria.