Kenia Os paga 1.5 millones para mamá de Kimberly Loaiza | VIDEO

Kimberly Loaiza y Kenia Os se ven envueltas en una polémica nuevamente después de muchos años, pero esta vez se trata de algo más grave, pues la madre de Loaiza se encuentra muy delicada de salud.

Por medio de redes sociales se reavivó no sólo la polémica que existía entre ambas cantantes y creadoras de contenido, sino también la polémica entre la hermana menor de Kimberly Loaiza, ella y su esposo.

En días recientes se dio a conocer que la madre de Kimberly y Stefanny Loaiza se encuentra hospitalizada desde hace algunos meses, pues la menor de las Loaiza ha publicado videos de sus visitas al hospital.

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En dichos videos el comentario más recurrente de los internautas es ¿dónde está Kim?, pues la creadora de contenido no había publicado nada sobre el estado de salud de su mamá hasta entonces.

Respuestas publicadas por Juki Lop ı Foto: Redes Sociales

Después de que se desatara aún más la polémica por un video en el que Stefanny aparece lavándose las manos con la descripción “Lo que me enseña el hospital”, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza compartieron una respuesta.

En un video de poco más de 43 minutos los creadores de contenido responden una serie de preguntas, incluídas las referentes a la salud de la madre de Loaiza, sus visitas al hospital y los pagos.

Precisaron que no acuden a visitarla debido a que no se encuentran en Mazatlán, y que a ellos les corresponde aportar el 50 por ciento del total de los gastos; sin embargo, un día después la hermana menor de Kimberly publicó una respuesta dirigida a Juan de Dios Pantoja.

Video de Steffany Loaiza ı Foto: Captura de pantalla

Kenia Os dona dinero para la mamá de Kimberly Loaiza

Luego de que se Stefanny Loaiza diera a conocer en un video de más de 30 minutos que el hospital no ha recibido algún pago por parte de su hermana y su cuñado, una donación por parte de Kenia Os reavivó la polémica del pasado.

La hermana menor de Kimberly Loaiza informó que se encontraba investigando sobre la página Go Fund Me para poder reunir donaciones para cubrir los gastos médicos de su mamá cuando recibió una llamada del hospital.

El hospital le informó que recibieron un pago de un millón y medio de pesos de parte del equipo de Kenia Os, “me da mucho sentimiento, no sé por qué”, apuntó Stefanny Loaiza al borde del llanto.

Publicaciones de Steffany Loaiza ı Foto: Redes Sociales

Dijo que está muy agradecida, “la vida y Dios te lo va a recompensar, y cualquier cosa pues estoy a tu disposición también si necesitas algo de mí, lo poco que pueda dar, muchas gracias. Te mando un abrazo Kenia, y de verdad no tengo palabras” dijo Stefanny.

Precisó que abrirá la cuenta de Go Fund Me para no tener más problemas con el esposo de su hermana; Juan de Dios Pantoja, pues ya no quiere que este ponga el 50 por ciento de los pagos que habían acordado.

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