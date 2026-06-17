Inglaterra vence a Croacia en vibrante juego lleno de goles y arranca con el pie derecho el Mundial 2026

Harry Kane festeja con sus compañeros uno de sus goles en el triunfo de Inglaterra sobre Croacia en el Mundial 2026.

El séptimo día de la Copa del Mundo 2026 regaló el mejor juego del torneo hasta el momento. Inglaterra y Croacia brindaron emociones al por mayor en el estadio de los Dallas Cowboys, donde el equipo de la rosa se impuso por marcador de 4-2, con doblete incluido de su goleador Harry Kane.

La lluvia de goles comenzó al minuto 12 con el penalti convertido por Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, a quien Dominik Livakovic le atajó un primer cobro, mismo que fue repetido porque el cancerbero croata se había adelantado.

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Martin Baturina, del Como de la Serie A, regaló una de las mejores estampas al abatir a Jordan Pickford con un espectacular disparo de derecha a segundo poste para emparejar la pizarra al 36’.

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Pero Harry Kane apareció por segunda ocasión en el encuentro para que el equipo de la rosa recuperara la ventaja, esta vez con un gran remate de cabeza en un tiro de esquina al minuto 42. Sin embargo, Petar Musa arruinó el festejo de los dirigidos por Tomas Tuchel cuando en la compensación igualó con un toque de derecha en el área tras asistencia de cabeza del veterano Ivan Perisic.

Inglaterra define el juego ante Croacia en el complemento

A los dos minutos del complemento, Inglaterra se puso por tercera vez al frente, y esta vez lo hizo por conducto de Jude Bellingham, otra de sus estrellas. El mediocampista del Real Madrid anotó con un tiro raso y colocado de derecha. El balón pegó en el poste antes de ingresar a las redes. Un golazo del astro de 22 años, quien juega por segunda vez el magno evento.

Thomas Tuchel hizo tres cambios al minuto 72, cuando le dio ingreso a Marcus Rashford, Bukayo Saka y Morgan Rogers en sustitución de Anthony Gordon, Noni Madueke y Declan Rice, respectivamente.

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Fue precisamente Marcus Rashford el que sentenció el encuentro en favor de Inglaterra al minuto 85, cuando definió con un toque suave raso de derecha, tras un magistral recorte en el área.

Próximos juegos de Inglaterra y Croacia

Inglaterra vuelve a las canchas el próximo martes 23 de marzo, cuando se vea las caras con Ghana en Boston. Ese mismo día, Croacia choca ante Panamá en Toronto, en la segunda jornada del Grupo L, el último de los 12 del certamen que se realiza por primera vez en tres países.

EVG