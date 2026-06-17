Portugal deja ir la victoria ante RD Congo en su debut del Mundial 2026 y se conforman con un punto

Portugal y la República Democrática del Congo arrancaron su participación en el Mundial 2026 con un empate a un gol para repartir unidades en la cancha del Estadio Houston. El encuentro que se inclinaba para los lusos terminó siendo muy parejo en el campo de juego.

La primera anotación de la Selección de los Escudos llegó al minuto 6 de tiempo corrido. Joao Neves fue el encargado de abrir el marcador con un gran remate de cabeza dentro del área para vencer a Lionel Mpasi Nzau. Tras la anotación de los lusos, parecía que la tónica del encuentro se podía decantar de su lado.

El conjunto africano comenzó a tener algunas jugadas de peligro contra el arco de Diogo Costa, pero no podían concretar sus opciones para igualar el tablero antes de que terminara la primera parte; varias oportunidades se fueron por encima de la cabaña de los lusos.

Pero la sorpresa en el encuentro llegó a un minuto de que finalizara la primera parte. La República Democrática del Congo se encontraba dentro del campo de Portugal y sorprendieron a los Navegantes al empatar el tablero a un gol.

Arthur Masuaku mandó un centro desde la banda derecha y a escasos metros de Diogo Costa apareció Yoane Wissa, quien se levantó por los aires dentro de los 16.50 y con un potente remate de cabeza levantó a la afición de su país de su butaca para celebrar un gol histórico para Los Leopardos.

El equipo de Roberto Martínez se había adelantado de nuevo en el marcador gracias a Joao Cancelo; sin embargo, el lateral del Barcelona se encontraba en fuera de juego después del servicio de su compañero y su anotación de chilena fue anulada en cuanto el balón tocó las redes.

Cristiano Ronaldo desperdició una oportunidad de gol en el segundo tiempo, lo que hubiera significado su primer gol en el Mundial 2026. El jugador del Al-Nassr intentó rematar de primera intención dentro del área, pero su intento contra la portería de RD Congo se fue por un lado de la cabaña de Lionel Mpasi Nzau.

En las últimas cuatro de cinco ediciones de la Copa del Mundo, Portugal no ha tenido un buen inicio de campaña, ya que tiene tres empates, una derrota y una victoria en sus últimos cinco debuts en los Mundiales. El descalabro fue ante Alemania en Brasil 2014 por marcador de 4-0.

El siguiente compromiso de la Selección de los Escudos en el torneo internacional será ante Uzbekistán en la cancha del Estadio Houston el próximo martes 23 de junio en punto de las 11 horas. Por su parte, República Democrática del Congo se medirá a Colombia el mismo día en el Estadio Guadalajara.

DCO