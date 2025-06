Victoria Ruffo rechazó colaborar con Karol G: ‘No sabía ni quién era’ | VIDEO

Victoria Ruffo reconoció que rechazó colaborar con Karol G porque no sabía quién era. Al parecer, estaba planeado que la primera actriz fuera parte del elenco del popular video en el que apareció la cantante con estrellas de telenovelas como Anahí, Itatí Cantoras y Ninel Conde.

Fue hace poco más de una semana que Karol G compartió un video estilo telenovela, previo al estreno de su álbum Tropicoqueta. En el clip, se rendía homenaje a las telenovelas, por lo que incluso invitaron a Victoria Ruffo a participar, pues ella sin duda, es uno de los principales íconos de este género para la TV.

Victoria Ruffo no conoce a Karol G

La madre de José Eduardo Derbez reconoció sentirse afligida por haber rechazado la propuesta, pues indicó que la contactaron en dos ocasiones para que formara parte del elenco para el corto, pero no accedió:

“Tengo una pena y una tristeza infinita porque me habló dos veces su hermana para poder participar, pero pues me hablaron con un día de anticipación, o dos días, y pues yo tengo teatro también y no puedo de un día para otro decir: ‘ay, nos vemos’, ¿no? Entonces sí fue muy triste que no pudiera participar y me dio gusto”, compartió.

Con el humor que la caracteriza, Ruffo mencionó que su hija la regañó por haber rechazado la colaboración y especialmente porque la actriz de ‘Simplemente María’ no tenía idea de quién era la cantante colombiana.

“Pues yo no sabía ni quién era Karol G y mi hija me dijo: ‘¡mamá!, pero ¿cómo te atreves? Es Karol G’. Y le digo: ‘a ver, cántame una de Karol G’”, recuerda. Ante esto, su hija le cantó un pedazo de ‘Si antes te hubiera conocido’.

En ese sentido, Victoria Ruffo aseguró sentirse apenada e indicó que en el futuro, está abierta a una colaboración con Karol G, si llega la opotunidad: “Mi hija la conoce perfectamente, me regañó porque no fui, pero sí tengo mucha pena con ella. En otra ocasión con mucho gusto”, finalizó.