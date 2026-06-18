¿De qué murió realmente la mamá de Steff y Kimberly Loaiza?

Medios locales confirmaron la muerte de Mary Martínez, madre de las creadoras de contenido Steff y Kimberly Loaiza, tras varios meses de hospitalización en Mazatlán, Sinaloa.

Desde hace tiempo, la señora enfrentaba un delicado estado de salud que obligó a su familia a solicitar apoyo económico mediante una colecta digital en GoFundMe, pues los gastos médicos generaron una deuda millonaria.

Ahora, la noticia sobre el fallecimiento de la señora ha conmovido a la comunidad de seguidores de las influencers, quienes han enviado mensajes de solidaridad en redes sociales. Sin embargo, debido al silencio de Steff y Kimberly, usuarios se preguntan cuál fue la causa de muerte de Mary Martínez.

¿De qué murió realmente la mamá de Steff y Kimberly Loaiza?

De acuerdo con información publicada por Felipe Osuna y confirmada por El Sol de Mazatlán, Mary Martínez falleció a causa de complicaciones derivadas de una infección grave que comenzó como un cuadro gripal y evolucionó hacia abscesos internos y septicemia.

La situación de la mamá de Steff y Kimberly Loaiza se agravó por la diabetes que padecía, lo que complicó su recuperación y derivó en fallas orgánicas múltiples.

Mary Martínez, mamá de Kimberly Loaiza ı Foto: IG marymartinezrld/kimberly.loaiza

Durante casi seis meses, la señora permaneció intubada en terapia intensiva, sometida a diversas cirugías y bajo vigilancia médica constante. Según los reportes, la infección inicial se transformó en un cuadro severo que deterioró progresivamente órganos vitales, pese a los esfuerzos del equipo médico.

El periodista Felipe Osuna detalló que el funeral se realizó el 17 de junio en la noche, en Mazatlán, bajo estricta privacidad, atendiendo la petición de la familia.

Aunque Kimberly y Steff Loaiza no han emitido declaraciones oficiales, sus millones de seguidores continúan enviando sus condolencias y mensajes de apoyo a las creadoras de contenido.

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