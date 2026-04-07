La deuda millonaria que involucra a Steff Loaiza, Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Kenia Os

En redes sociales, se ha convertido en tendencia la polémica de Steff Loaiza, Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Kenia Os, quienes se encuentran rodeados de una historia que incluye una deuda millonaria y dramas familiares.

La deuda millonaria por la mamá de Kimberly Loaiza

Fue a través de sus redes sociales que Steff Loaiza compartió un video en el que la podemos ver en el hospital y donde comparte la suma total de los gastos médicos de su madre para el GoFundMe que inició ella.

Sigue la polémica de los Jukilop y los Loaiza.

Hasta ahorita llevan recaudado más de 2 millones de pesos en el GoFundMe que abrió Steff hermana de Kimberly, entre los donadores se dejan ver nombre de personalidades como Alana Flores, Paulina del Campo, Andrea Zuñiga, Danna Espino… pic.twitter.com/Izt7cO4w07 — Soy Marbe (@BellaIndirecta) April 7, 2026

“Vamos a restar lo que se ha dado, lo que se acaba de depositar de Kenia. Aquí está todo”, aclaró al famosa sobre como la meta sería la cifra necesaria, sin elevar los números de los gastos hospitalarios.

Si bien por motivos confidenciales no pudo mostrar los detalles de la cuenta, sí compartió cuál es la cuenta total. El costo final asciende a los 5 millones 937 mil 52 pesos con 28 centavos.

“Esto es la cuenta final con un descuento que nos hizo el hospital, con los pequeños abonos que se habían dado y lo último, la donación de Kenia. Esta es la cantidad total”, señaló, antes de aclarar que el GoFundMe oficial aparece en sus cuentas de redes sociales oficiales.

Recordemos que la propia Steff fue quien reveló que Kenia les había apoyado después de que el video se hizo viral con un millón y medio de pesos, de lo que se enteró tras recibir una llamada desde el hospital donde le informaron al respecto de la donación.

“Me da mucho sentimiento”, confesó antes de romper a llorar, “estoy muy agradecida, la vida y Dios te lo va a recompensar”, le comentó y agregó que estaría dispuesta a devolverle el favor de la manera en que le sea posible y la estrella necesita.

Steff Loaiza informó que había decidido lanzar el GoFundMe porque “ya no quiere recibir nada” de Juan de Dios, por lo que prefiere encontrar otro método para liquidar los gastos del hospital de su madre. Hasta este 7 de abril a las 14:41 horas, se han recaudado dos millones 856 mil 949 pesos aproximadamente.