¿Qué pasó entre Steff Loaiza, Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Kenia Os?

Este lunes estalló la polémica por un video de Steff Loaiza en el que ella destapa las mentiras de Juan de Dios Pantoja, quien dijo haber apoyado económicamente a la madre de Kimberly Loaiza durante la crisis de salud que a la fecha sigue enfrentando.

En redes sociales, estallaron las críticas contra Juan de Dios, señalado por manipular a su esposa Kimberly Loaiza y evitar que vea a su familia, lo que fue respaldado por la hermana de la influencer (Steff Loaiza) y otros miembros del círculo cercano. En la polémica, incluso se vio envuelta Kenia Os.

Aclaró que Pantoja mintió al asegurar que ha aportado para asegurar el bienestar de la mamá de Kimberly: “No has dado ni el 50%, me da mucho coraje que digas que eres un hombre proveedor porque dependes totalmente de tu esposa”, le criticó.

Según Steff, fue Kimberly quien se ofreció a pagar la mitad de los costos hospitalarios, ante lo que la familia pensaba que su esposo “no la iba a dejar poner ni un peso”, pues algo similar ocurrió cuando su padre se lesionó.

“Solo han sido humillaciones por parte de este hombre”, aseguró, al recordar que en una ocasión, él amenazó con alejar a Kimberly a sus hijos de la madre de ella. “Siempre ha sido un diablo. Yo no lo quiero”, sentenció.

Mencionó también que “él siempre ha buscado alejarla” a su hermana. “Todos sabemos lo que ella sería sin tí, nomás que ella no lo ve y tiene miedo”, dijo al pensar en su hermana. En ese sentido, asegura que la influencer piensa que “no es nadie” sin su marido

“Si él quisiera a su esposa de verdad, ella estaría aquí. Él nunca nos ha querido, no creo que se quiera ni a él mismo”, dijo. “Claro que quiero ver a mi hermana, a mis sobrinos. No quiero estar cerca de él, me das asco como persona”, agregó.

Es increíble que JD Pantoja condicione su apoyo y le controle a Kim el tiempo que pasa con su familia, prohibiéndole incluso entrar a la casa de Steff Loaiza.



Sus acciones narcisistas y de manipulación han cruzado la línea; finalmente todos estamos viendo su verdadera cara. pic.twitter.com/3NRNKmWE5d — Kim Loaiza News (@KmLoaizaNews) April 7, 2026

¿Qué tiene que ver Kenia Os en la polémica de Steff y Kimberly Loaiza?

Kenia Os apareció en la polémica cuando Steff dio a conocer que su equipo realizó una donación de un millón y medio de pesos para cubrir los costos hospitalarios de su madre, lo que resolvió una fracción del problema económico de la familia.

La estrella pop también envió unas flores a la familia, a modo de desear una pronta recuperación para la madre de Kim. Este detalle es importante ya que la cantante conoce de manera personal a la madre de la influencer de cuando eran amigas.

Recordemos que Kenia formaba parte del canal de YouTube JukiLop junto con Kimberly y Juan. Aunque el proyecto era exitoso, la relación se fracturó y esto se reveló al resto del Internet en 2018.

En ese sentido, Kenia decidió no renovar su contrato porque lo consideró “desventajoso” para ella y no le permitía recibir asesoramiento personal. Por su parte, el equipo de Juan y Kim solicitó eliminar los videos donde aparecía Kenia, además del cierre de sus redes sociales.

Esto dejó a la creadora sin el contenido y crecimiento que había construido durante ese tiempo. Fue este detalle último el que terminó por dividir a los seguidores de Kenia Os con los de Kimberly Loaiza y Juan de Dios en una rivalidad que a la fecha, no ha terminado.