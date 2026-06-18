La familia de las creadoras de contenido Kimberly y Stefanny Loaiza atraviesa un difícil momento ante la muerte de Mary Martínez, que habría ocurrido ayer, según se difundió en Internet.

A partir de entonces, en redes sociales comenzaron a circular imágenes que supuestamente corresponden al funeral de la señora. Estas fotografías han generado controversia entre los seguidores y buscan confirmar si las fotos son reales o no.

Revelan fotos del supuesto funeral de la mamá de Kimberly Loaiza

En plataformas digitales se difundió desde anoche una imagen en la que aparece una mujer muy parecida a Kimberly Loaiza, que usa un conjunto de pants gris, mientras está de pie junto a un ataúd en lo que parece ser una funeraria.

En la escena se observan varias coronas de flores, lo que refuerza la idea de que se trataría de un servicio fúnebre para la señora Mary Martínez. Usurarios afirman que la creadora de contenido y esposa de Juan de Dios Pantoja habría acudido a despedirse de su mamá.

Mucha fuerza para Kimberly Loaiza en este momento tan doloroso. Es lamentable ver tanto juicio y crítica de personas que no conocen su realidad. Que se quede con la paz de estar ahí despidiéndose de su mamá. Respeto absoluto para su dolor y su privacidad. pic.twitter.com/EpOPA2UqGR — Sarahi_SC⏳️💅🏼 (@SarahiSC8) June 18, 2026

Además, en Instagram circula otra fotografía que presuntamente corresponde al funeral de la mamá de Kimberly Loaiza. En este material se ve a una joven vestida de negro, sosteniendo su celular, cuya apariencia es muy similar a la cantante Kenia Os.

Esto ha desatado rumores de que la intérprete de “Ruleta Rusa” habría estado presente en el funeral, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial ni de la muerte de la señora Mary Martínez, ni de que se esté realizando una ceremonia fúnebre.

en Instagram ferdurancf comparte esta foto y hay más es real que Keniaos está en el funeral de la mamá de Kimberly? pic.twitter.com/BI8V4ILxfa — UpdateFlopc1to_ (@UpdateFlopc1to_) June 18, 2026

¿De qué murió la mamá de Kimberly Loaiza?

Hasta ahora, no se ha confirmado públicamente que Mary Martínez haya muerto. Hace unos meses se sabía que la madre de Kimberly Loaiza enfrentaba una enfermedad delicada que requería tratamientos médicos costosos, razón por la cual su familia organizó una colecta en GoFundMe para cubrir los gastos.

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