¿Cuál era la fortuna de Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans?

Esta es la fortuna que tenía Leonid Radvinsk, dueño de OnlyFans

Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, falleció el 23 de marzo a los 43 años de edad, luego de haber luchado contra el cáncer, sin embargo, el empresario tenía una gran fortuna que dejó a sus herederos.

Leonid Radvinsky era economista y logró posicionar la plataforma de OnlyFans como la conocemos actualmente, en la que se destaca más el contenido para adultos.

¿De cuánto es la fortuna de Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans?

El empresario y economista Leonid Radvinsky tenía un patrimonio neto de aproximadamente 4,700 millones de dólares, según la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes.

Tan solo OnlyFans tenía un valor de 8 mil millones de dólares, según se dio a conocer cuando en el 2025 Leonid tenía planeado vender su plataforma, de la cual pagó 6 mil millones de dólares a los creadores de contenido, ya que el 20% de las ganancias de los creadores se los queda la plataforma por ofrecer el servicio de suscripción.

Lamentan muerte de Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans ı Foto: Especial

El empresario ucraniano-estadounidense compró Fenix ​​International, la empresa matriz de OnlyFans, al fundador británico de la plataforma, Tim Stokely, en 2018. Fue miembro del consejo de administración de Fenix ​​y su accionista mayoritario.

Bajo su propiedad, OnlyFans pasó de ser una plataforma que antes evitaba el contenido explícito a un fenómeno solo para adultos con más de 300 millones de usuarios. Además se convirtió en una plataforma que da ingresos a miles de personas que difunden su contenido en OnlyFans.

Su muerte fue lamentada por algunos creadores de contenido de esta plataforma, por ejemplo, Piper Rockelle, quien es creadora de OnlyFans, se enteró de la muerte de Leonid en un live, por lo que la joven empezó a llorar y preocuparse por su futuro en la plataforma. “No, mi vida está arruinada. Ahora no puedo ganar dinero. Te pagaría”, dijo.