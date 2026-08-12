Maza Clan reacciona a polémica por besar a Kunno | VIDEO

En los últimos días, se ha hecho viral el video de Maza Clan donde el creador de contenido se da un atrevido beso con Kunno, el cual dura varios segundos y es bastante intenso, grabado completamente de frente por el equipo del ex integrante de La Mansión VIP.

El beso no solo fue un pico, pues incluyó hasta mordida y dio mucho de qué hablar, pues generó críticas en quienes recordaron que Maza es un creador de contenido con esposa e hijas, por lo que se cuestionaron la libertad con la que tuvo el acercamiento con el íntimo amigo de Ángela Aguilar.

Algunos comentarios de los Internautas fueron:

“Qué pena por su esposa y sus hijos”.

“Que nadie humille a tu esposa, tu puedes solito”.

“Entiendo que las redes sociales son su trabajo y que muchas veces el contenido se hace para generar vistas, pero creo que también debe haber límites”.

“Me estaba empezando a caer bien este wey, qué mala onda que su esposa tenga que aguantar todo el hate por este tipo de situaciones”.

Maza Clan responde a polémica por su beso con Kunno

A través de su cuenta de Instagram, Maza Clan publicó un video en el que hizo referencia al impacto que tuvo su video con Kunno en redes sociales, lo que generó curiosidad en el público que se preguntaba si había reflexionado sobre hacer eso teniendo esposa.

“Mi gente, quiero dar este comunicado para aclarar el beso que me di con Kunno. Ese video se fue muy viral y a mí ese beso...”comenzó el famoso antes de que sus compañeros de canal entraran a la toma y comenzaran a bailar.

En otro video, un poco más serio, Maza se cuestionó por qué se asustan con el beso que hubo entre él y Kunno. “Pleno 2026 y ustedes asustándose. Yo estoy seguro de mi orientación sexual”, aclaró, “fue un besito de amigos jajaja, de compas”.

Hasta el momento, la pareja de Maza Clan, Cindy Cornejo no se ha pronunciado al respecto directamente. Sin embargo, en el mismo clip donde el influencer habla de lo sucedido podemos escucharla a ella y suena despreocupada.

💋😳 ¡Mazaclan aclara el beso con Kunno!



Luego del momento que protagonizaron frente a las cámaras, Mazatlán se refirió al beso que compartió con Kunno y aseguró que se trató simplemente de “un besito de amigos”#diariocambio #Puebla pic.twitter.com/ptOZGCjvht — Diario Cambio (@Diario_Cambio) August 12, 2026

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