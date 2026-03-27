Así fue la entrevista de Westcol a Gustavo Petro: “Un día siendo presidente”

La transmisión en su canal de Kick llegó al millón de visualizaciones en vivo

El streamer Westcol entrevistó al presidente de Colombia Gustavo Petro, encuentro que marcó una histórica cifra de audiencia. Se transmitió el jueves 26 de marzo, a las 9 pm (hora local de Colombia) desde la Casa de Nariño en Bogotá, emitido en exclusiva a través del canal oficial de Westcol en la plataforma Kick.

Según las palabras del mandatario, el objetivo principal fue establecer un puente de comunicación con las nuevas generaciones y las audiencias digitales que no consumen medios tradicionales.

Durante el stream, que alcanzó el millón de visualizaciones en vivo, el presidente junto al streamer, recorrieron los pasillos del palacio mientras conversaban antes de instalarse para la entrevista.

La conversación se extendió a temas de seguridad y oportunidades para los jóvenes ı Foto: Redes sociales

¿De qué hablaron Westcol y el Presidente Gustavo Petro?

Los temas sostenidos entre los muros del palacio fueron diversos. Westcol inicia hablando de la negativa que recibió por parte de su audiencia al haber anunciado la entrevista con el mandatario, mencionó que no es usual que a los jóvenes les guste que personajes como él se metan en la política.

Petro recalca que su victoria en la presidencia se la debe a los jóvenes y que a ellos les ve una gran capacidad de transformación.

Entre el mismo diálogo el presidente subrayó que su administración ha priorizado la ampliación del acceso a la educación superior gratuita, con el propósito de que los jóvenes puedan estudiar carreras que históricamente estuvieron fuera de su alcance, como la medicina.

“El verdadero camino fácil es la educación”, afirmó el mandatario, vinculando este eje con la necesidad de reducir la brecha de desigualdad, citando que en Colombia se necesitan hasta nueve generaciones para salir de la pobreza.

Para el jefe de Estado, el cambio estructural del país requiere tres frentes claros: más tierra para los campesinos, mayor cobertura educativa y acceso real al crédito.

Frente al problema de la delincuencia juvenil Petro defendió un enfoque preventivo y afectivo, asegurando que “la mejor política de seguridad es el amor en la niñez y la protección en la juventud”.

Finalmente, en un tono más relajado propio del streamer, Westcol le preguntó si trabajaría con Álvaro Uribe para construir un barco si ambos estuvieran atrapados en una isla desierta; Petro respondió con un rotundo sí, asegurando que “le tocaría” colaborar por un fin común, recordando que ya lo ha recibido en el pasado.

Para cerrar el encuentro, Westcol le regaló una gorra de su propia marca, por su parte el Presidente correspondió el gesto obsequiando igualmente una gorra, un par de playeras con su imagen y un sombrero típico de su lugar de origen.