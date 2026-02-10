Gustavo Petro denuncia otro supuesto intento de asesinato: ‘vengo de dos días escapando’

El presidente Gustavo Petro Urrego denunció otro presunto intento de asesinato mientras se trasladaba en helicóptero al departamento de Córdoba, al noroeste de Colombia.

Durante una reunión con su gabinete en Montería, el mandatario colombiano aseguró que no pudo aterrizar en Córdoba la noche del 9 de febrero por temor de que “le iban a disparar” a la aeronave.

“Tengo que confesar que vengo de dos días escapando de que me maten, por eso anoche no pude llegar, no podía aterrizar donde había que aterrizar, ni siquiera prendieron luces; en cambio, por la mañana no aterricé no aterricé donde tenía que aterrizar porque temía que el helicóptero le iban a disparar, con mis hijos también“, relató este 10 de febrero durante su Consejo de Ministros.

Ante la supuesta amenaza, detalló Petro, la aeronave se adentró al mar Caribe por espacio de cuatro horas , hasta que aterrizó “donde no tenía que llegar, pero llegué y vengo así”.

🇨🇴 | URGENTE: El presidente colombiano Petro sobre el intento de asesinato en su contra:



"Tengo que confesar que llevo dos días viajando para escapar de que me maten.



No pude aterrizar porque las luces no estaban encendidas. Por la mañana no aterricé donde debía, por miedo a… pic.twitter.com/7NgGrExNjP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 10, 2026

Petro también señaló que un general de la Policía Nacional al que ordenó remover supuestamente intentó sabotear su reunión del pasado 3 de febrero con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

“Hay un general que ordené retirar de la Policía, tiene una misión extraña, alguien le dio la orden, no, obviamente, no nosotros, para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Tenían como misión destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra", afirmó.

No es la primera vez que el jefe de Estado denuncia supuestos planes de un intento de magnicidio, aunque la reciente acusación ocurre a tres meses de las elecciones presidenciales en Colombia, programadas para el próximo 31 de mayo, en las que Gustavo Petro no puede buscar la reelección.

En 2024, Petro denunció un supuesto atentado en su contra que le impidió llegar al desfile militar del 20 de julio en Bogotá. Luego, en junio de 2025, reiteró que una “junta del narcotráfico” con sede en los Emiratos Árabes Unidos ha intentado asesinarlo .

