Petro califica como ‘positivo’ su encuentro con Trump; acordaron trabajar contra el narcotráfico

Tras sostener su primera reunión en persona con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente colombiano Gustavo Petro Urrego se dijo “optimista” por la desescalada en las tensiones entre ambos países.

En conferencia de prensa desde la Embajada de Colombia en Washington D.C, Petro calificó el encuentro en la Casa Blanca como “positivo” y reveló que le entregó a su homólogo estadounidense una lista de nombres de presuntos líderes criminales que viven fuera de territorio colombiano.

“La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami (…) le pasé sus nombres al presidente Trump. Son los capos de capos, hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias. Está propuesto, y se está haciendo", explicó.

TE RECOMENDAMOS: Caso Epstein Estas son las FOTOS de la isla de Jeffrey Epstein

Petro insistió en su política contra el narcotráfico y en que los campesinos colombianos son víctimas del narcotráfico por los cultivos ilícitos.

“Son dos maneras diferentes de entender una lucha contra el narcotráfico: una brutal y otra inteligente. Se lo dije al presidente Trump: ‘si usted quiere un aliado en la lucha contra el narcotráfico, es contra los capos de los capos” , declaró.

Colombia y EU acordaron ir conta el narcotráfico

Por separado, Trump describió al mandatario colombiano como una persona “fenomenal”, y aunque reconoció los roces entre ambos, aseguró que acordaron trabajar en medidas contra el narcotráfico.

“Trabajamos en ello [en los esfuerzos contra el narcotráfico] y nos llevamos muy bien. (...) También estamos trabajando en otras cosas, incluyendo las sanciones [contra Colombia], pero tuvimos una reunión muy buena“, dijo a la prensa tras firmar un proyecto de ley en la Oficina Oval.

“Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo había visto, no lo conocía en absoluto. (...) Me pareció que estuvo fenomenal. Fue muy bueno. Se llevó de maravilla con todos”, añadió.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr