Gustavo Petro asegura que ‘nunca’ ha hablado con un narcotraficante.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que “nunca” ha tenido relación con narcotraficantes, horas después de que haya trascendido la apertura de un procedimiento por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos vínculos con el narcotráfico y la financiación de su campaña con dinero procedente de la droga.

“Como bien sabe (el diario) ‘El Espectador’ en Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante”, declaró en redes sociales, donde ha incidido en que ha dedicado “diez años de (su) vida (...) a denunciar los vínculos entre los narcotraficantes más poderosos y los políticos en el Congreso y los gobiernos locales y nacionales”.

El mandatario recordó que esta labor puso en “riesgo (su) existencia y provocó el exilio de (su) familia” durante un período que ha denominado como “época de la gobernanza paramilitar”.

En alusión a la campaña electoral que en 2020 le llevó a la Presidencia colombiana, Petro reiteró que en su candidatura no se han aceptado “donaciones ni de banqueros ni de narcos” y ha defendido que la investigación “productiva e intensa” abierta en este sentido no ha hallado “ni un solo peso de narcotraficantes”. “Es mi orden y mi principio personal como líder político”, dijo.

Así, consideró que cualquier proceso abierto en Estados Unidos le “servirá para desmontar las acusaciones de la extrema derecha colombiana, esa sí articulada (...) con los narcotraficantes de Colombia”.

El Gobierno de Colombia, por su parte, emitió un comunicado asegurando que “ninguna autoridad competente ha emitido determinación o notificación formal alguna” sobre las investigaciones contra Petro, y denunciando que la información divulgada “carece de fundamento jurídico y fáctico”.

Así lo afirmó la Embajada de Colombia en Estados Unidos, que ha pedido que las publicaciones se lean “en su contexto integral” y aborden “con la cautela que este tipo de versiones no verificadas exige”.

La legación diplomática en Washington recordó que Petro “ha enfrentado de manera consistente e inequívoca la criminalidad, tanto en Colombia como durante sus años en el exilio, al que se vio obligado tras denunciar actos ilícitos”, mientras que ha defendido la “acción sostenida, visible y firme contra la ilegalidad, incluida la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales vinculadas al narcotráfico” del presidente.

Ello “refleja un compromiso constante con la justicia, la integridad institucional y el Estado de derecho” por parte de Petro, ha indicado Bogotá, subrayando que “su trayectoria se sustenta en hechos comprobables, no en versiones especulativas”.

Petro enfrenta investigaciones en Manhattan y Brooklyn

Estas declaraciones llegan después de que fuentes citadas por ‘The New York Times’ hayan revelado que las fiscalías de Manhattan y Brooklyn están detrás de las investigaciones a Petro, que se encuentran en su fase inicial y han contado con la colaboración de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El anuncio ocurrió en un momento en el que la relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano se habían estabilizado, visita de éste a la Casa Blanca incluida, después de varios meses de amenazas, acusaciones, e incluso entre insultos del estadounidense.

Trump llegó a calificar de “lunático con problemas mentales” a Petro, llegando incluso a amenazar con una intervención militar, en lo que sería una suerte de antesala de la histórica operación estadounidense sobre Caracas, en enero de 2026, para detener al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Asimismo, tiene lugar en plena en plena campaña electoral en Colombia, donde el candidato afín al presidente Petro, Iván Cepeda, parte como destacado favorito de cara a las elecciones, programadas para el próximo 31 de mayo.

Con información de Europa Press.