Sheinbaum y Petro hablan sobre la Cumbre CELAC-África y el conflicto en Medio Oriente.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, conversó este miércoles con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la situación que se vive en Medio Oriente y la unión de Latinoamérica.

En el diálogo, la mandataria federal confirmó la participación de México en la Cumbre CELAC-África, programa para el próximo sábado 21 de marzo de 2026.

De acuerdo con el gobierno colombiano, el país estará representado por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien atestiguará la entrega de la presidencia pro tempore de la CELAC a Uruguay.

En la conversación, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro también abordaron la “necesidad de fortalecer el diálogo y la diplomacia como instrumentos para alcanzar la paz en el mundo”.

Dicha llamada ocurrió días después de la cumbre ‘Shield of Americas’, en Miami, a la cual ambos países no fueron invitados. No obstante, los líderes de México y de Colombia han sostenido reuniones y llamadas telefónicas directas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

