Stream Fighters 5: ¿A qué hora y dónde ver el pesaje oficial antes de las peleas?

Este sábado 14 de noviembre se llevará a cabo la quinta edición de Stream Fighters, el evento de box entre creadores de contenido organizado por el streamer Westcol, quien en las últimas semanas ha sido fuertemente señalado.

El influencer que tuvo que ver con la última polémica de Komanche antes de su trágica muerte, avanza en sus planes y este viernes se llevará a cabo el pesaje oficial de su competencia de boxeo amateur.

Gracias ❤️

trataremos de darles lo mejor.

Toda la ganga unida en el último stream fighters.. 🙏🫡 pic.twitter.com/kkHtlSliux — WESTCOL (@WestCOL) September 14, 2026

De acuerdo con Westcol, esta edición es la última de Stream Fighters, por lo que busca cerrar con broche de oro. “Trataremos de darles lo mejor”, expresó en una publicación sobre el evento. Ahora te contamos dónde y a qué hora ver el pesaje.

Horario y dónde ver el pesaje de Stream Fighters 5

El pesaje oficial de Stream Fighters se llevará a cabo este 13 de noviembre en Colombia y será transmitido a través de la plataforma de Kick en el canal oficial de Westcol.

Para México, el horario para ver el pesaje será a partir de las 3:30 horas y será el momento en que los famosos hablen cara a cara con su contrincante antes de la pelea de manera pública.

Además, será el momento de ver su los famosos lograron alcanzar el objetivo de peso pactado en cada una de las peleas o si deberá haber algún ajuste para que la misma se realice en igualdad de condiciones.

Hoy 🥶⏳🫕 mucha mermelada

Los espero a todos! 🔥🚀 pic.twitter.com/0SSzRGCicM — WESTCOL (@WestCOL) November 13, 2026

Por este motivo, si te interesan las peleas entre creadores de contenido, el pesaje es un momento que no te puedes perder, ya que muchas veces es a través de estos encuentros y declaraciones que se forman las verdaderas rivalidades.

La cartelera completa de Stream Fighters 5 es:

WestCol vs. Blessd

La Divaza vs. La Valdiri

Willito / Lonche vs. ????? / Chanty (Pelea en parejas/modalidad especial)

Sebastucho vs. Leandro

Valentino vs. Emiro

Alexa & Karola vs. Beba & Yaya (Enfrentamiento 2v2 o por equipos)

Herrera vs. JH de la Cruz

Samantha Correa vs. Cami Pulgarín

El Agropecuario vs. Daren

Reydelacity vs. Wegotkicks

Stream Fighters tuvo su primera edición el 1 de octubre de 2022 en Bogotá, Colombia.Nació como un programa pionero en Latinoamérica para adaptar el formato de las veladas de boxeo entre creadores de contenido y figuras del entretenimiento digital.

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