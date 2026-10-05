Prisión al Capitán Sol

Y fue la Fiscalía General de la República la que informó anoche que obtuvo prisión preventiva oficiosa contra Miguel “N”, apodado Capitán Sol —quien fue detenido el jueves pasado en Zapopan, en una operación de la Secretaría de Marina en colaboración con la de Seguridad y Protección Ciudadana—, “por su posible participación en el ilícito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento con agravante de servidor público”. El Capitán Sol, como también se le conoce, es señalado de ser pieza principal en una red de huachicol fiscal que afloró el sexenio pasado y en la que participaban los hermanos Farías Laguna. La institución, a cargo de Ernestina Godoy, dio cuenta de que “el Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada fue el encargado de formular dicha imputación”. La continuación de la audiencia inicial será para el próximo jueves 8 de octubre, según se informó. Pendientes.