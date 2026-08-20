México no tiene por qué intervenir ni buscar diálogo con Nicaragua: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que no hay motivo para que México intervenga de alguna forma en la situación que atraviesa Nicaragua, después de que su presidente, Daniel Ortega, anunciara un plan para eliminar las elecciones.

La declaración de la mandataria secunda la postura expresada por Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien en la sesión de este miércoles se abstuvo de votar por una reunión extraordinaria de cancilleres para discutir sobre lo que ocurre en Nicaragua, al considerar que su situación no representa una amenaza para la paz de la región.

La mandataria subrayó que esta decisión se basó en el principio de no intervención y el respeto por la autodeterminación de los pueblos, como lo marca la Constitución Mexicana, lo cual, dijo, se debe acatar, aunque se esté o no de acuerdo.

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“Nosotros creemos en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución y cualquier representante de política exterior de nuestro país tiene que garantizar que se está cumpliendo la Constitución y los principios de política exterior, Esta es la razón, no tendríamos por qué nosotros intervenir en Nicaragua o buscar un diálogo”, dijo.

Además, señaló que esta postura es la que México ha conservado durante varios años, incluso cuando era gobernado por políticos de otros partidos.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la decisión de México de abstenerse al votar en la OEA sobre la eliminación de procesos electorales en Nicaragua.



“Es un asunto de autodeterminación de los pueblos”, aseguró. pic.twitter.com/3U7NNYp8AE — Azucena Uresti (@azucenau) August 20, 2026

¿Qué sucedió en Nicaragua?

El pasado mes de julio, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que su país “no volverá a haber elecciones”, esto al anunciar que promoverá reformas legales para impedir que quienes califica como “golpistas” o “vende patria” puedan competir por el poder.

Por su parte, Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, condenó enérgicamente el miércoles los acontecimientos en Nicaragua y manifestó que “todas las personas, de todas las posturas políticas, deben poder votar y postularse a cargos públicos”.

“Estos últimos acontecimientos profundizan aún más las severas restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de derecho”, expresó Türk en un comunicado.

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LMCT