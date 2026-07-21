Así reaccionó el mundo a la advertencia de Daniel Ortega de que no habrá más elecciones en Nicaragua

En una declaración que encendió las alertas internacionales, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió que “no volverá a haber elecciones” en su país, para evitar que sus rivales, a quienes llamó “golpistas”, intenten volver al poder. La declaración causó una fuerte condena internacional.
Ortega Saavedra lleva casi dos décadas en el poder, en lo que observadores internacionales han calificado como una de las más escandalosas dictaduras de América Latina, que prevalece pese a que la gran mayoría de los países de la región ya logró transicionar hacia la democracia.
La comunidad internacional, especialmente representantes de Occidente, condenaron estas declaraciones. Ven un nuevo retroceso en un contexto global que acepta a la democracia como la más alta forma de respeto a las libertades y la representación de la voluntad ciudadana.
Estas fueron las reacciones internacionales a la declaración de Daniel Ortega
El Gobierno de Estados Unidos es el que más fuerte condenó la advertencia de Daniel Ortega de cancelar las elecciones en el país centroamericano. No es casualidad, pues Washington ha sido una enemiga del régimen de Ortega, al que ha calificado de dictadura.
Así, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la advertencia de Ortega de cancelar las elecciones en Nicaragua “demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo”.
En ese sentido, destacó que la administración del presidente Donald Trump y la comunidad internacional “no se quedarán de brazos cruzados”.
Mientras que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental pidió la colaboración internacional para garantizar que en Nicaragua se respete el derecho a elecciones libres.
“Instamos a nuestros socios del hemisferio a que se unan a nosotros para garantizar que el pueblo nicaragüense pueda, por fin, elegir un futuro libre de tiranía”, escribió en un comunicado.
En el mismo sentido, la congresista republicana María Elvira Salazar, aseguró que Daniel Ortega se sumará pronto a la lista de “los dictadores de nuestra era [que] están respondiendo por sus crímenes”.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó las declaraciones del presidente nicaragüense, y aseguró que estas son “incompatibles con los principios de democracia representativa”.
“...confirman la consolidación de un régimen autoritario, caracterizado por la supresión de garantías y libertades en el país”, expresó la CIDH.
Desde Francia, Antonin Ferreira Roche, concejal municipal del municipio de Liancourt, en Oise, tomó las declaraciones de Ortega como ejemplo para advertir por las consecuencias de un eventual triunfo comunista en su país.
“Ustedes también pueden votar para que Francia se vuelva comunista. Pero no podrán votar para salir de ella”, escribió el consejal en X.
Finalmente, desde Costa Rica, el Plenario Legislativo aprobó por unanimidad una moción para condenar las declaraciones de Daniel Ortega.
“Los legisladores coincidieron en rechazar la opresión que enfrenta el pueblo nicaragüense y reafirmaron el compromiso del país con los valores democráticos”, se lee en un reporte del diario local CRC 89.1 Radio.
Las descritas son las únicas reacciones conocidas hasta el momento a las declaraciones de Daniel Ortega. Se desconocen posturas de Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, México o los países de la Unión Europea.
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