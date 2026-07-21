Así reaccionó el mundo a la advertencia de Daniel Ortega de que no habrá más elecciones en Nicaragua

Así fue la reacción internacional a la amenaza de Daniel Ortega de cancelar las elecciones en Nicaragua.

En una declaración que encendió las alertas internacionales, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, advirtió que “no volverá a haber elecciones” en su país, para evitar que sus rivales, a quienes llamó “golpistas”, intenten volver al poder. La declaración causó una fuerte condena internacional.

Ortega Saavedra lleva casi dos décadas en el poder, en lo que observadores internacionales han calificado como una de las más escandalosas dictaduras de América Latina, que prevalece pese a que la gran mayoría de los países de la región ya logró transicionar hacia la democracia.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

La comunidad internacional, especialmente representantes de Occidente, condenaron estas declaraciones. Ven un nuevo retroceso en un contexto global que acepta a la democracia como la más alta forma de respeto a las libertades y la representación de la voluntad ciudadana.

Estas fueron las reacciones internacionales a la declaración de Daniel Ortega

El Gobierno de Estados Unidos es el que más fuerte condenó la advertencia de Daniel Ortega de cancelar las elecciones en el país centroamericano. No es casualidad, pues Washington ha sido una enemiga del régimen de Ortega, al que ha calificado de dictadura.

Así, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la advertencia de Ortega de cancelar las elecciones en Nicaragua “demuestra su cobardía y su miedo a la voluntad del pueblo”.

The Trump Administration and the international community will not stand by as the Murillo-Ortega dictatorship deepens repression at home and manufactures instability that threatens U.S. national security. Ortega’s pledge to abolish elections in Nicaragua proves his cowardice and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 21, 2026

En ese sentido, destacó que la administración del presidente Donald Trump y la comunidad internacional “no se quedarán de brazos cruzados”.

Mientras que la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental pidió la colaboración internacional para garantizar que en Nicaragua se respete el derecho a elecciones libres.

The Murillo-Ortega dictatorship continues to demonstrate it is an enemy of humanity. On Sunday, Ortega claimed Nicaragua will never again have elections. We urge our hemispheric partners to join us in working to ensure the Nicaraguan people may finally choose a future free from… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) July 21, 2026

“Instamos a nuestros socios del hemisferio a que se unan a nosotros para garantizar que el pueblo nicaragüense pueda, por fin, elegir un futuro libre de tiranía”, escribió en un comunicado.

En el mismo sentido, la congresista republicana María Elvira Salazar, aseguró que Daniel Ortega se sumará pronto a la lista de “los dictadores de nuestra era [que] están respondiendo por sus crímenes”.

Uno por uno, los dictadores de nuestra era están respondiendo por sus crímenes.



Maduro duerme en una celda en Nueva York.



El ayatolá está muerto.



Raúl Castro está formalmente acusado.



Y Daniel Ortega, cuyo régimen asesinó a más de 300 manifestantes pacíficos en 2018,… https://t.co/LGL9xSiESX — Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) July 21, 2026

Por otro lado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó las declaraciones del presidente nicaragüense, y aseguró que estas son “incompatibles con los principios de democracia representativa”.

“...confirman la consolidación de un régimen autoritario, caracterizado por la supresión de garantías y libertades en el país”, expresó la CIDH.

#Nicaragua: #CIDH repudia las declaraciones de Daniel Ortega que anuncian que en Nicaragua "no volverán a haber elecciones". Estas manifestaciones, realizadas el 19 de julio, son incompatibles con los principios de la democracia representativa y confirman la consolidación de un… pic.twitter.com/1oI0ofuG7L — CIDH - IACHR (@CIDH) July 21, 2026

Desde Francia, Antonin Ferreira Roche, concejal municipal del municipio de Liancourt, en Oise, tomó las declaraciones de Ortega como ejemplo para advertir por las consecuencias de un eventual triunfo comunista en su país.

“Ustedes también pueden votar para que Francia se vuelva comunista. Pero no podrán votar para salir de ella”, escribió el consejal en X.

Le dirigeant communiste du Nicaragua, Daniel Ortega, vieil ami de Mélenchon annonce qu’il n’y aura plus d’élections dans son pays.



Vous pouvez aussi voter pour que la France devienne communiste. Mais vous ne pourrez pas voter pour en sortir. pic.twitter.com/ECLGp7Wy2P — Antonin Ferreira Roche (@Antonin_FR_) July 21, 2026

Finalmente, desde Costa Rica, el Plenario Legislativo aprobó por unanimidad una moción para condenar las declaraciones de Daniel Ortega.

“Los legisladores coincidieron en rechazar la opresión que enfrenta el pueblo nicaragüense y reafirmaron el compromiso del país con los valores democráticos”, se lee en un reporte del diario local CRC 89.1 Radio.

Las descritas son las únicas reacciones conocidas hasta el momento a las declaraciones de Daniel Ortega. Se desconocen posturas de Venezuela, Brasil, Uruguay, Argentina, México o los países de la Unión Europea.

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