Daniel Ortega: ¿cuántos años tiene en el poder en Nicaragua, es de derecha o izquierda?

Este es el tiempo que lleva Daniel Ortega en el poder, en Nicaragua.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, advirtió que no habrá más elecciones en su país, para evitar que los adversarios de su gobierno, a quienes llamó “golpistas”, intenten tomarlo. La declaración reabrió el debate sobre lo que observadores internacionales consideran una de las más largas dictaduras que se mantienen en América Latina.

Mientras que la mayoría de países de la región transicionó hacia la democracia entre los 90 y los 2000, el presidente de Nicaragua ha gobernado la nación centroamericana por casi 20 años. Con sus recientes declaraciones, abre la puerta a seguir en el poder indefinidamente.

Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. ı Foto: The Associated Press

¿Cuántos años lleva Daniel Ortega como presidente de Nicaragua?

Daniel Ortega ha sido uno de los personajes más importantes para la política de Nicaragua, no solo por ser el presidente con el mandato más largo del país, sino por haber protagonizado uno de los episodios más relevantes de su historia contemporánea: el derrocamiento de la dinastía Somoza y la posterior transición democrática.

A principios de la década de 1960 se formó en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuyo objetivo era terminar con décadas de dictadura de la familia Somoza, iniciada en los años 30 por Anastasio Somoza García.

Antonio Somoza Debayle, parte de la llamada "dinastía Somoza", de visita en Estados Unidos. ı Foto: PICRYL

En 1979 se logró el objetivo: se derrocó a la dinastía Somoza y tomó el poder la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, un grupo de cinco miembros creado para gobernar el país durante la transición. Esta Junta estuvo coordinada por Daniel Ortega.

En 1985 se disolvió la Junta tras la celebración de elecciones, y Nicaragua inició un nuevo periodo constitucional encabezado por Ortega como presidente. Este primer mandato duró hasta 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro —opositora de Ortega y antigua integrante de la Junta— ganó las siguientes elecciones.

Un póster que retrata un soldado sandinista. ı Foto: Flickr

No obstante, en 2007 Daniel Ortega regresó a la presidencia por la vía democrática, momento a partir del cual desmanteló progresivamente la institucionalidad hasta instaurar un régimen autocrático junto a su esposa Rosario Murillo, el cual persiste hasta el día de hoy.

Es decir, Daniel Ortega suma más de 19 años continuos como presidente en su segunda etapa (2007-2026). Al añadir su primer mandato y su periodo al frente de la Junta de Gobierno, Ortega ha gobernado el país por un total de más de 30 años.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. ı Foto: Flickr

¿Daniel Ortega es de izquierda o de derecha?

El Frente Sandinista de Liberación Nacional, con el que Daniel Ortega participó en la revolución de 1979, surgió como un movimiento marxista-leninista de izquierda. Asimismo, como revolucionario y posteriormente como mandatario, Ortega ha mantenido un discurso oficialmente socialista, soberanista y profundamente antiestadounidense.

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, junto al expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto. ı Foto: Flickr

Sin embargo, en la práctica, su gobierno ha contradicho los principios históricos de la izquierda y se ha configurado como un autoritarismo familiar y caudillista. Además de perpetuarse en el poder y perseguir a la disidencia —incluyendo a antiguos comandantes sandinistas—, promovió la prohibición total del aborto y sostuvo durante años pactos corporativos y políticas de corte neoliberal.

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