Gobierno de Sheinbaum presenta Olinia 2, nuevo vehículo eléctrico de carga

En el patio central de Palacio Nacional se hizo la presentación.

El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó este jueves el nuevo modelo de carga de Olinia, desarrollado por 70 especialistas que trabajan en Puebla.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo, durante la presentación, hecha en el patio central de Palacio Nacional, que su producción se realizará mediante un esquema de inversión mixta.

Saldrá a la venta en 2027.

Claudia Sheinbaum destacó que el proyecto para promover la mini electromovilidad en el país avanza con la presentación del nuevo modelo de carga del vehículo eléctrico Olinia.

Setenta especialistas de instituciones públicas de educación superior, precisó, colaboran en Puebla en el desarrollo de este proyecto, cuya producción se llevará a cabo mediante una inversión mixta con el apoyo de la Secretaría de Ciencia, Nacional Financiera y Olinia.

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, sostuvo que tras la presentación del primer prototipo del vehículo eléctrico Olinia, el proyecto avanza hacia su industrialización con la develación del nuevo modelo de carga y el lanzamiento de una convocatoria pública en colaboración con Nafin para seleccionar a las empresas aliadas estratégicas que participarán en su fabricación.

Roberto Capuano, responsable de Olinia, destacó que, tras el lanzamiento del primer prototipo (Olinia 1), el proyecto avanza con el modelo Olinia Carga, diseñado para la logística de pequeños negocios, entregas de última milla y la economía local; el miniauto eléctrico fue concebido desde la investigación y la academia mexicana para ser una herramienta de trabajo accesible, compacta y de bajo costo, adaptada a las necesidades reales del transporte de mercancías en los pueblos y ciudades del país.

Te puede interesar:

- Cerco al Tío Lako, objetivo prioritario del CJNG; capturan a hija, pareja y 10 más

- Anuncia CSP 16 mil mdp en polo de desarrollo en Hidalgo

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR