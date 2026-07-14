Exhortan a subir estándares de seguridad en auto Olinia

LA SALIDA de Olinia está programada para el verano del 2027, con un precio de 150 mil pesos por vehículo; estima de cuatro a ocho horas para carga completa con autonomía de 100 kilómetros

El Poder del Consumidor, Latin Ncap y la Coalición Movilidad Segura exhortaron al Gobierno Federal a implementar estándares de seguridad en el vehículo Olinia, que será lanzando a la venta en 2027.

Las tres organizaciones sostuvieron que lo mínimo necesario que debe tener el automóvil 100 por ciento eléctrico es un control de estabilidad con frenos ABS, bolsas de aire frontales y también laterales, protección estructural, cinturones de seguridad de tres puntos, anclajes para Sistemas de Retención Infantil (Isofix) y Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS).

En el caso de los tres primeros componentes, el costo de cada uno no rebasa los 50 dólares para los fabricantes, es decir, si se colocan en un Olinia, el precio de implementar estándares de seguridad mínimos no superaría, en producción, los 150 dólares; aunque también se debe pensar en la aleación metálica que tendrá el habitáculo y que, tendrá, un impacto en el precio final del vehículo. En 2027, el automóvil eléctrico será comercializado a partir de 150 mil pesos, según la página web oficial, pero no cuenta con estos sistemas.

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“Por ejemplo, en los estándares de impacto frontal: sí son las bolsas de aire, pero también estamos hablando de las aleaciones del habitáculo. Ahí ese es otro punto que también incrementará el precio de manera marginal, pero no creemos que eso pueda cambiar drásticamente el precio, seguro se elevará algo, pero desde nuestra perspectiva es completamente amortizable por el beneficio y sobre todo porque se volvería una insignia de un ejemplo mundial de cómo hacer bien las cosas”, indicó Stephan Brodziak de El Poder del Consumidor.

Olinia fue presentado por la Presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Añadió que, si bien el vehículo eléctrico está pensando para una velocidad menor a 50 kilómetros por hora, puede alcanzar un peso bruto vehicular de hasta 1.3 toneladas, y aunque hay bajas probabilidades de colisión, en caso de que suceda, se pueden generar lesiones graves o la muerte de los pasajeros o usuarios de vía.

“Sabemos que hay un gran pendiente de seguridad vial que nos preocupa y que invitamos al Gobierno y a los encargados del proyecto a que contemplen los aspectos mínimos de seguridad vehicular que nosotros estamos recomendando” Stephan Brodziak, de El Poder del Consumidor



Advierten riesgos pese a límite de velocidad

Alejandro Furas, secretario técnico del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe (Latin NCAP), advirtió que limitar la velocidad a 50 kilómetros por hora no elimina los riesgos para los ocupantes. Aunque suele considerarse una velocidad baja, recordó que un choque a 30 kilómetros por hora equivale a una caída desde un primer piso, mientras que una colisión a 60 kilómetros por hora es comparable con caer desde un quinto piso, por lo que estos impactos pueden tener consecuencias graves .

“Ese tipo de elementos que no hemos visto, por lo menos hasta el momento, que se les haya dado la prioridad que deberían tener y más siendo un vehículo de uso popular, creemos que debería estar en la agenda de quienes están promoviendo este proyecto ”, mencionó.

Olinia, el auto eléctrico mexicano ı Foto: Captura de pantalla

Por su parte, Areli Carreón, integrante de la Coalición Movilidad Segura, sostuvo que se reconoce que en México ya hay innovación en tecnologías de electromovilidad con la intención de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, porque actualmente el 23 por ciento de las emisiones provienen del transporte, “lograr electrificar el transporte es un paso indiscutiblemente, indispensable y urgente”, pero agregó que, esos cambios deben acompañarse con seguridad vial.

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cehr