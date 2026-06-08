Claudia presenta primer auto eléctrico mexicano

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condujo este domingo el primer vehículo Olinia ante el público y colocó al auto eléctrico mexicano como una prueba de que nuestro país puede diseñar, desarrollar y fabricar tecnología propia. Este coche, cuyo nombre significa movimiento en náhuatl, forma parte de un proyecto más amplio de independencia automotriz y ambiental del país.

En su discurso, la mandataria federal sostuvo que el proyecto busca romper con la idea de que México sólo debe producir tecnología concebida en el extranjero. “No se trata solamente de fabricar un automóvil eléctrico, se trata de demostrar que somos capaces de imaginarlo, diseñarlo, desarrollarlo y hacerlo realidad”, expresó.

El Dato: De acuerdo con un reporte de Electro Movilidad Asociación, en 2025 se comercializaron en México 104,565 vehículos eléctricos, mientras que, en lo que va de 2026, suman 25,003.

Sheinbaum Pardo colocó el proyecto dentro de una narrativa de soberanía tecnológica. Ante el equipo que desarrolló el prototipo, afirmó que Olinia 1 nace de la capacidad creadora de los jóvenes mexicanos y de la colaboración entre distintas universidades, centros de investigación, Estado e industria.

Para la mandataria, el vehículo también funciona como una respuesta a la idea de que el país sólo debe recibir tecnología extranjera. “Nos dijeron que la innovación estaba reservada para otros lugares, que México estaba hecho solamente para la maquila”, dijo al señalar que esa visión es falsa.

La Presidenta vinculó el lanzamiento con el conocimiento producido en instituciones públicas. Destacó que el desarrollo del automóvil abre una nueva etapa para formar especialistas en baterías, software, Inteligencia Artificial, diseño industrial, electrónica avanzada, nuevos materiales y energías limpias.

Sostuvo que Olinia representa “la semilla de un nuevo ecosistema de innovación construido desde México”. También afirmó que la iniciativa puede detonar una industria nacional impulsada por universidades, centros de investigación, gobierno y participación privada.

Ante funcionarios, académicos, estudiantes e integrantes del proyecto, la jefa del Ejecutivo federal reconoció el esfuerzo del equipo técnico que trabajó durante 18 meses en el prototipo. “Muchas felicidades a todas y todos los que están haciendo posible lo que parecía imposible. Sí se puede”, expresó.

Por su parte, Roberto Capuano Tripp, director del Proyecto Olinia, explicó que el modelo surgió de una decisión nacional para que México participe en la transición tecnológica global.

“Olinia nació como una decisión de país, que es una decisión muy clara, que México deje de ser un observador en la transición tecnológica del mundo”, dijo.

CLAUDIA SHEINBAUM, luego de conducir el auto eléctrico mexicano, ayer, en la Base Aérea Militar No. 1. ı Foto: David Patricio­|La Razón

El prototipo presentado fue Olinia Uno, un vehículo eléctrico diseñado para la movilidad cotidiana en ciudades y pueblos. Capuano Tripp lo definió como “un auto para México, desde México” y detalló que tendrá distintas versiones, con precio inicial desde 150 mil pesos, IVA incluido.

Rafael Garayoa, director técnico del proyecto, informó que el auto tiene una huella 15 por ciento menor a la de un subcompacto tradicional y ofrece 15 por ciento más espacio interior; además, puede transportar hasta seis personas sentadas, todas con cinturón de seguridad.

El modelo incluye piso bajo, puertas amplias, agarraderas interiores y exteriores, barras en el techo, llanta de refacción y un espacio para trasladar a una persona usuaria de silla de ruedas. También cuenta con vidrios eléctricos, cámara de reversa, pantalla central, seguros eléctricos e iluminación interior.

El director del proyecto explicó que la velocidad máxima del vehículo será de 50 kilómetros por hora, pensada para trayectos urbanos. Además, el motor eléctrico tiene 13.5 kilowatts y tanto la batería como el propulsor cuentan con protección IP67 contra agua.

Imelda Vega, investigadora del Instituto Tecnológico de Puebla y líder del sistema de gestión de calidad, informó que Olinia Uno integra una batería de 14.7 kilowatts hora, con más de 125 kilómetros de autonomía por carga.

De acuerdo con los datos presentados, su costo operativo será de 49 centavos por kilómetro, frente a dos pesos con 40 centavos de un auto de gasolina y un peso por kilómetro de una motocicleta.

Con esa diferencia, una persona que recorra 75 kilómetros diarios podría ahorrar más de 50 mil pesos al año en combustible frente a un vehículo de gasolina. El modelo podrá conectarse en enchufes domésticos o comerciales convencionales, con una clavija similar a la de un microondas o refrigerador.

Las primeras entregas del Olinia Uno están previstas para el verano de 2027. Capuano Tripp agregó que el proyecto contempla instalar decenas de miles de puntos de carga hacia 2030, con un plan inicial de dos mil estaciones en el Estado de México, Ciudad de México y Puebla.

Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, señaló que Olinia surge de la colaboración entre el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Tecnológico Nacional de México y centros públicos de investigación. También indicó que el vehículo nace con alrededor de 50 por ciento de contenido nacional y una ruta para llegar a 75 por ciento en 2030.

El equipo adelantó que después del Mundial presentará Olinia Cargo, una versión para transporte de mercancías en ciudades y pueblos.

Arranca Morena defensa de la 4T con 54 asambleas

| Por Elizabeth Hernández |

MORENA ACTIVÓ este fin de semana una movilización territorial en casi todo el país para defender el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum y responder a lo que calificó como una campaña de desinformación contra la Cuarta Transformación.

La jornada del domingo amplió el despliegue territorial con 23 Asambleas Informativas en Denfesa de la Transformación y la Soberanía Nacional en distintos municipios del país. Con esos encuentros, Morena cerró el fin de semana con 54 reuniones —de la dos mil 600 previstas—.

El partido planteó que las asambleas también servirán para responder a la desinformación y promover círculos de estudio entre sus simpatizantes. Durante los encuentros, llamó a defender con “datos verificables” los programas sociales, la reducción de la pobreza y la estrategia de seguridad del Gobierno federal. Morena también planteó realizar trabajo casa por casa para ampliar su mensaje entre la población.

En las primeras asambleas, el guinda difundió cifras sobre pobreza, seguridad y programas sociales. Sostuvo que, entre 2019 y 2025, cerca de 13.5 millones de personas salieron de la pobreza; también afirmó que los homicidios dolosos disminuyeron 49 por ciento y destacó la inversión destinada a los apoyos federales.

Con estas actividades, Morena dará continuidad semanal a las asambleas para reforzar su presencia territorial. El partido sostuvo que la defensa de la soberanía y del proyecto encabezado por la Presidenta forma parte de su agenda política frente a los “intentos de injerencia extranjera” y a la “embestida mediática de la derecha”.