TecNM y CECyTEM garantizan con acuerdo el libre tránsito estudiantil: Mario Delgado

Miles de jóvenes en México tendrán un camino más claro hacia la educación superior tecnológica. La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció un convenio histórico entre el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México (CECyTEM) que garantiza el libre tránsito estudiantil. Este acuerdo busca fortalecer la formación técnica y científica, ampliando las oportunidades educativas en el país.

El convenio asegura la continuidad académica, permitiendo a egresados de CECyTEM ingresar al TecNM en carreras afines, tanto en modalidad presencial como en línea. También contempla la articulación curricular, la revalidación de asignaturas y el uso compartido de laboratorios y talleres en planteles de la Ciudad de México y el Estado de México.

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, destacó que este acuerdo es un “paso histórico para fortalecer la educación tecnológica y garantizar que las y los jóvenes tengan mayores oportunidades para continuar sus estudios”. Subrayó que la iniciativa responde a la transformación de la educación pública impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al eliminar barreras entre niveles educativos.

Ramón Jiménez López, director general del TecNM, calificó el convenio como un “hermanamiento” entre sistemas y reiteró el pase automático. Afirmó que “la educación pública no es una mercancía ni un privilegio, es un derecho humano fundamental”, y que este es el momento del Tecnológico Nacional de México, históricamente menos visibilizado.

Iván Flores Benítez, coordinador nacional de los CECyTE, resaltó que es “histórico que el TecNM, por primera ocasión, abre las puertas a la Educación Media Superior”. Informó que el CECyTEM atiende a más de 41 mil estudiantes en 60 planteles del Estado de México, mientras que a nivel nacional los CECyTE agrupan a más de 450 mil alumnos que se beneficiarán de esta continuidad.

Joel Cruz Canseco, director general del CECyTEM, agradeció la apertura y señaló que este convenio “pone a prueba nuestros modelos académicos para que nuestros jóvenes lleguen preparados, no por la puerta fácil, sino compitiendo de manera efectiva”. El documento se firmó en la sede de la SEP en Ciudad de México el 20 de agosto de 2026.

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JVR