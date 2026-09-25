Decomisan 49 toneladas de químicos y armas en bodega de El Diez, en Sinaloa.

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró más de 49 toneladas y 45 mil litros de sustancias químicas durante un cateo realizado en una bodega del poblado El Diez, ubicada en las inmediaciones de la carretera costera Culiacán-Mazatlán.

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de peritos especializados.

En el inmueble también fueron localizados cargadores y cartuchos para armas de fuego, dos chalecos tácticos, un vehículo tipo montacargas y la propia bodega.

La investigación comenzó luego de que elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional atendieran un reporte sobre una bodega cuya cortina se encontraba semiabierta.

De acuerdo con la información oficial, los agentes observaron en el interior “chalecos, cargadores, costales y bidones”, además de percibir un fuerte olor a sustancias químicas.

A partir del Informe Policial Homologado presentado por los primeros respondientes, la Fiscalía Especializada de Control Regional en Sinaloa inició la carpeta de investigación. Posteriormente, un agente del Ministerio Público de la Federación obtuvo la autorización judicial para catear el inmueble.

Asegura #FGR en cateo más de 49 toneladas y más de 45 mil litros de sustancias químicas, en una bodega ubicada en el poblado El Diez, en inmediaciones de la carretera costera Culiacán-Mazatlán.



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¿Qué decomisó la FGR en Sinaloa?

Durante la inspección, las autoridades localizaron aproximadamente 18 mil 100 kilos de posible sosa cáustica, 25 mil 975 kilos de, al parecer, ácido tartárico y 950 kilos de posible acetato de plomo.

También cuatro mil 725 kilos de aparente cianuro de sodio, 12 mil litros de posible ácido clorhídrico, 33 mil 490 litros y 225 kilos de una sustancia pendiente de determinar.

La FGR informó que los materiales estaban almacenados en costales, cajas, bidones y tambos.

Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, que continúa con las diligencias para determinar su naturaleza, procedencia y posible destino.

La investigación se realiza por la probable comisión de los delitos de posesión de precursores químicos y químicos esenciales, así como posesión de cargadores y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de los delitos que pudieran resultar.

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JVR