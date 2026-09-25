Ayotzinapa 2026: Familiares piden al presidente de la SCJN reunión con la ministra Yazmín Esquivel

Las madres y padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 se encuentran en la Ciudad de México este viernes, exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esclarecimiento de lo ocurrido aquel 26 de septiembre.

Luego de 12 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, las manifestaciones para exigir la verdad sobre su paradero continúan.

Con motivo del aniversario del suceso registrado en 2014, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos acudieron a la SCJN para reclamar una respuesta sobre los hechos, con la finalidad de ejercer presión sobre las autoridades.

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Así reciben en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

📹: Claudia Arellano pic.twitter.com/wefuvgyPHJ — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 25, 2026

Se manifiestan y exigen respuesta

Como parte de las protestas que están activas este viernes en el centro de la capital, manifestantes realizaron una intervención con pintura sobre la calle 20 de Noviembre: “Nos faltan 43″ se lee sobre el asfalto.

Familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sostuvieron una conversación con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y luego de una hora, salieron de la SCJN para brindar información sobre lo ocurrido al interior de la sede.

🔴Normalistas de Ayotzinapa pintarón en el asfalto de la calle 20 de Noviembre la frase “Nos faltan 43”, como protesta ante la falta de esclarecimiento sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. pic.twitter.com/6xQ5w5jbAQ — Azucena Uresti (@azucenau) September 25, 2026

Con micrófono en mano, informaron que Aguilar Ortiz los recibió, por lo que aprovecharon esta oportunidad para hablar sobre “los temas del caso Ayotzinapa” que tienen relación y son de interés para el Poder Judicial del país, como son los procesos penales y los amparos que existen actualmente.

“El planteamiento de los padres y madres fue que tengan que analizar esta atracción de la resolución del amparo que se emitió en el año 2018. Lo que insistieron los padres y madres de los 43 ahí es que ese amparo, finalmente la sentencia ya quedó firme” compartió el abogado de las familias, Isidoro Vicario.

🔴Luego de más de una hora de diálogo con el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa salieron de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde sostuvieron el encuentro. pic.twitter.com/FGGRQeKYWN — Azucena Uresti (@azucenau) September 25, 2026

Apuntó que la sentencia del 2018 “echó abajo la versión de la verdad histórica”, pues “se pudo acreditar que la mayor parte de las personas detenidas fueron torturadas”, lo que resta credibilidad a lo aseverado por el exprocurador general, Jesús Murillo Karam.

Precisó que una de las peticiones que hicieron al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, es que se analicen los expedientes del caso Ayotzinapa.

Además, dijo que uno de los compromisos de Aguilar Ortiz es garantizarles una reunión con la ministra Yazmin Esquivel Mossa, quien está llevando el caso, pues este viernes no estuvo presente.

Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa informan que el ministro presidente Hugo Aguilar se comprometió a revisar todos los expedientes del caso Ayotzinapa y organizarles una reunión con la ministra Yazmin Esquivel Mossa, a quien se le turnó revisar el expediente por… pic.twitter.com/GFXG0AHDn8 — Animal Político (@Pajaropolitico) September 25, 2026

Con información de Claudia Arellano

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