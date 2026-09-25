Ulises Mejía Haro pide reunirse con las casas encuestadoras: ‘En Zacatecas la gente manda’

Ulises Mejía Haro solicitó formalmente una reunión con las casas encuestadoras que participaron en el proceso para designar la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Zacatecas.

El diputado federal con licencia pidió que el encuentro se realice en presencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y dijo que durante esta reunión espera que inclusive puedan asistir las demás personas aspirantes que lo deseen.

Adicionalmente, el también exalcalde de la capital de Zacatecas explicó la cronología del proceso interno para definir la coordinación estatal, y pidió considerar aplazar la designación hasta contar con mayor claridad sobre el procedimiento, las demás encuestas espejo, y sus propias metodologías.

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Ulises Mejía Haro y su equipo político ı Foto: Especial

Cronología del proceso para definir la coordinación estatal

De acuerdo con lo externado por Mejía Haro, el pasado 17 de junio Morena emitió la convocatoria para designar las coordinaciones estatales en 17 entidades, entre ellas Zacatecas.

El registro de aspirantes se abrió del 22 al 27 de junio, y en este participaron siete personas en Zacatecas:

Cinco de Morena

Una del Partido del Trabajo

Uno del Partido Verde Ecologista de México

Contó que desde el primer día de la apertura de los registros, y hasta inicios de septiembre, recorrió todas las regiones del estado y encabezó 87 asambleas en defensa de la transformación y de la soberanía nacional, logrando integrar 415 comités en defensa de la transformación en municipios, colonias y comunidades.

Precisó que el 15 de septiembre la Comisión Nacional de Elecciones convocó a las personas aspirantes a una reunión, en la que se presentó información general sobre la encuesta de Morena.

Al persistir sus dudas, decidió no asistir al acto público de nombramiento y esperar a la reunión técnica que sostendrían el 16 de septiembre con la presidenta nacional de Morena y representantes de la Comisión Nacional de Elecciones.

Ulises Mejía Haro afirmó que seguirá la vía institucional ı Foto: Especial

Al considerar sus dudas sobre la muestra, el trabajo de campo, el procesamiento de los datos y los criterios utilizados para evaluar los resultados no fueron resueltas, el 25 de septiembre presentó ante la dirigencia nacional su solicitud para reunirse directamente con las casas encuestadoras, en presencia de la Comisión Nacional de Elecciones.

Esto con el objetivo de que cada empresa exponga sus resultados y explique las fichas técnicas y los cuestionarios aplicados; así como la forma en la que se diseñó y distribuyó la muestra, quién definió las secciones electorales, y si cada encuestadora elaboró su propio modelo de muestreo.

Mejía Haro enfatizó la importancia de conocer quién realizó la supervisión del levantamiento, la validación y depuración de entrevistas, las ponderaciones utilizadas, los mapas de muestreo, y los resultados.

Inclusive dijo que, de ser necesario, se deben escuchar los registros de audio para cotejar con los resultados técnicos de las encuestas aplicadas, ya que los resultados mostrados por las casas encuestadoras daban el resultado dentro del margen de error del 2.5 %.

Hoy, ante medios de comunicación y en compañía de mi equipo político —gente de Un Movimiento Honesto y comprometido con #Zacatecas—, informé que solicité formalmente una reunión con las casas encuestadoras que participaron en el proceso interno en nuestro Estado.



Lo hago con… pic.twitter.com/WFspkWE9cR — Ulises Mejía Haro (@UlisesMejiaH_) September 25, 2026

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