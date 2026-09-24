Asegura que puede influir en 12 estados

EL PARTIDO del Trabajo (PT) endureció su postura frente a Morena rumbo a las elecciones de 2027. Su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, advirtió que, aunque no tuvieran por sí solos la fuerza para ganar una gubernatura, sí podrían ser determinantes para que la coalición oficialista pierda hasta 12 estados.

La advertencia ocurre en medio de las diferencias entre ambos partidos por el proceso para definir a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, que Morena realiza mediante encuestas.

El diputado pidió reconocer el peso del PT dentro de la coalición Sigamos Haciendo Historia y puso como ejemplo la composición de la Cámara de Diputados.

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El Dato: El PAN ya presentó a sus Defensores de la Patria, el PRI lanzó a sus Defensores de México y MC ya hizo público el nombre de un posible aspirante para una de las gubernaturas.

“Deben leer del otro lado, como pasa aquí en la Cámara de Diputados. Sin el PT no salen las dos terceras partes”, sostuvo.

Además, cuestionó que, a su juicio, dentro de Morena no exista suficiente reconocimiento a la aportación electoral y legislativa de su partido.

“Y bueno, si no reflexionan en todo eso, pues ya uno qué hace, ¿están arriba de ladrillo?”, expresó.

Sin embargo, el Partido del Trabajo explicó que no hay ruptura con Morena, pero tampoco cerró la puerta a competir por su cuenta en algunas gubernaturas rumbo a 2027.

El senador Gonzalo Yáñez confirmó que continúan las negociaciones entre ambos partidos para definir candidaturas y alianzas en las 17 entidades donde habrá elección de gobernador. Sin embargo descartó una posible división, aunque evitó confirmar si el PT respaldará al oficialismo en todas las entidades.

Sobre Zacatecas, y una eventual candidatura de Geovanna Bañuelos, el senador petista se negó a adelantar una definición: “Todavía no podemos hablar de desenlaces definitivos”. Aseguró que no existen condicionamientos entre los partidos y describió las negociaciones como un “diálogo democrático entre las tres fuerzas políticas”.

El legislador reconoció, además, que el PT mantiene observaciones sobre el proceso de encuestas utilizado para definir candidaturas. “Morena está leyendo adecuadamente puntos de vista y se sigue conversando”, señaló.

La senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en la Cámara alta, demandó que su partido sea incorporado a la siguiente etapa del proceso político de la coalición con Morena y el Verde Ecologista en Zacatecas, y que sus perfiles sean considerados en la definición.

Además, la legisladora señaló que, hasta el momento, el PT no ha participado en el proceso interno realizado por Morena y sostuvo que todavía debe darse una etapa de incorporación de los perfiles petistas, tanto en Zacatecas como en otras entidades.

Bañuelos de la Torre, quien aspiraba a ser la coordinadora en defensa de la transformación en Zacatecas, aclaró que su partido respeta el procedimiento realizado por Morena; sin embargo, consideró que éste aún no se encuentra en la etapa que corresponde a la participación de las fuerzas aliadas.

“Es un proceso interno de Morena que nosotros respetamos, pero que no está en la etapa en la que debió estar, que es la incorporación de los perfiles no solamente en el estado de Zacatecas, sino en el resto de las entidades de los perfiles del Partido del Trabajo”, sostuvo.