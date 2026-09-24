PT denuncia incumplimiento de acuerdos para definir liderazgos

El Partido del Trabajo acusó a Morena de incumplir los acuerdos establecidos en la mesa nacional de la coalición para definir las coordinaciones estatales rumbo al proceso electoral de 2027 y exigió realizar una segunda medición con casas encuestadoras previamente acordadas y ejercicios espejo de Morena, PT y el Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo con la dirigencia petista, las fuerzas habían convenido instalar una mesa técnica para diseñar conjuntamente la metodología. La versión contrasta con las declaraciones de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien sostuvo que los perfiles propuestos por los aliados sí fueron incluidos en las mediciones y descartó realizar nuevas encuestas.

El Dato: Morena afirmó que el mecanismo incluyó un filtro telefónico para seleccionar entre cuatro y cinco finalistas. Añadió que los tres partidos avalaron el procedimiento.

A través de un posicionamiento difundido por su dirigencia nacional, el partido encabezado por Alberto Anaya Gutiérrez aseguró que las fuerzas políticas habían acordado instalar una mesa técnica encargada de diseñar una metodología científica para las encuestas, con participación de representantes de los tres partidos.

Sin embargo, afirmó, entregó por escrito sus propuestas metodológicas, pero los compromisos no avanzaron.

El planteamiento del partido inconforme contempla que Morena pueda seleccionar inicialmente a cuatro perfiles finalistas mediante el método que determine, para posteriormente realizar una consulta en la que se incorporen las propuestas de los partidos aliados y se utilicen ejercicios espejo. Por ello, el PT pidió repetir las mediciones bajo los parámetros que, asegura, fueron establecidos previamente en la mesa nacional de la coalición.

7 coordinadores de la Transformación faltan por definir

El reclamo ocurre después de que Morena ya ha definido 10 de las 17 coordinaciones estatales que estarán vinculadas al proceso electoral de 2027, mientras permanecen pendientes siete entidades.

La inconformidad se suma a cuestionamientos de algunos aspirantes que quedaron fuera de las definiciones, particularmente en Zacatecas, Guerrero y Quintana Roo, donde las designaciones generaron reclamos de distintos grupos políticos.

La dirigente morenista también anunció que, una vez concluidas las definiciones de las 17 coordinaciones estatales, el partido hará públicas las encuestas utilizadas en el proceso y permitirá conocer los ejercicios realizados en cada entidad.

A pesar de sus reclamos, el PT afirmó que mantiene su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que llamó a respetar los procedimientos acordados y preservar la unidad entre los partidos aliados.

REPRESALIA ı Foto: Especial

“Hacemos un llamado a cumplir con los procedimientos acordados en la mesa nacional de la coalición y una exhortación a que, en un ambiente fraterno, cerremos filas con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, manteniendo la unidad de la coalición”, sostuvo el partido a través de un comunicado difundido en redes sociales.

Asimismo, recordó su acompañamiento al expresidente Andrés Manuel López Obrador desde 1995, y planteó que las diferencias actuales deben resolverse mediante el diálogo entre las fuerzas políticas. “Respaldamos su candidatura a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal en el 2000, porque somos fundadores de la Cuarta Transformación desde antes de que existiera Morena”, señaló.

Entre los puntos que el partido señala como pendientes también está la instalación de una mesa jurídica con los coordinadores estatales, mecanismo que, según su versión, había sido contemplado dentro de los acuerdos para conducir el proceso de definición de las candidaturas.

Determinaciones

Puntos principales de la postura del PT.

Reivindica su respaldo a AMLO desde 1995 y a la 4T desde antes de Morena; refrenda su apoyo a Claudia Sheinbaum desde 2024.

Llama a cerrar filas con la 4T y la Presidenta de la República frente a amenazas injerencistas.

Cuestiona mediciones de Morena, porque no se instalaron las mesas técnica y jurídica acordadas ni se aplicó la metodología propuesta por él.

El partido señala que no se ha realizado la segunda encuesta con sus propuestas ni se ha cumplido el cronograma acordado para las definiciones.

Exige respetar los acuerdos de la coalición y realizar las encuestas pendientes; llama a mantener la unidad con Sheinbaum, Morena y PVEM.

Asegura que puede influir en 12 estados

| Por Claudia Arellano y Tania Gómez |

El Partido del Trabajo (PT) endureció su postura frente a Morena rumbo a las elecciones de 2027. Su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, advirtió que, aunque no tuvieran por sí solos la fuerza para ganar una gubernatura, sí podrían ser determinantes para que la coalición oficialista pierda hasta 12 estados.

La advertencia ocurre en medio de las diferencias entre ambos partidos por el proceso para definir a los coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, que Morena realiza mediante encuestas.

El diputado pidió reconocer el peso del PT dentro de la coalición Sigamos Haciendo Historia y puso como ejemplo la composición de la Cámara de Diputados.

El dato: El PAN ya presentó a sus Defensores de la Patria, el PRI lanzó a sus Defensores de México y MC ya hizo público el nombre de un posible aspirante para una de las gubernaturas.

“Deben leer del otro lado, como pasa aquí en la Cámara de Diputados. Sin el PT no salen las dos terceras partes”, sostuvo.

Además, cuestionó que, a su juicio, dentro de Morena no exista suficiente reconocimiento a la aportación electoral y legislativa de su partido.

“Y bueno, si no reflexionan en todo eso, pues ya uno qué hace, ¿están arriba de ladrillo?”, expresó.

Sin embargo, el Partido del Trabajo explicó que no hay ruptura con Morena, pero tampoco cerró la puerta a competir por su cuenta en algunas gubernaturas rumbo a 2027.

El senador Gonzalo Yáñez confirmó que continúan las negociaciones entre ambos partidos para definir candidaturas y alianzas en las 17 entidades donde habrá elección de gobernador. Sin embargo descartó una posible división, aunque evitó confirmar si el PT respaldará al oficialismo en todas las entidades.

Sobre Zacatecas, y una eventual candidatura de Geovanna Bañuelos, el senador petista se negó a adelantar una definición: “Todavía no podemos hablar de desenlaces definitivos”. Aseguró que no existen condicionamientos entre los partidos y describió las negociaciones como un “diálogo democrático entre las tres fuerzas políticas”.

El legislador reconoció, además, que el PT mantiene observaciones sobre el proceso de encuestas utilizado para definir candidaturas. “Morena está leyendo adecuadamente puntos de vista y se sigue conversando”, señaló.

La senadora Geovanna Bañuelos, vicecoordinadora del PT en la Cámara alta, demandó que su partido sea incorporado a la siguiente etapa del proceso político de la coalición con Morena y el Verde Ecologista en Zacatecas, y que sus perfiles sean considerados en la definición.

Además, la legisladora señaló que, hasta el momento, el PT no ha participado en el proceso interno realizado por Morena y sostuvo que todavía debe darse una etapa de incorporación de los perfiles petistas, tanto en Zacatecas como en otras entidades.

Bañuelos de la Torre, quien aspiraba a ser la coordinadora en defensa de la transformación en Zacatecas, aclaró que su partido respeta el procedimiento realizado por Morena; sin embargo, consideró que éste aún no se encuentra en la etapa que corresponde a la participación de las fuerzas aliadas.

“Es un proceso interno de Morena que nosotros respetamos, pero que no está en la etapa en la que debió estar, que es la incorporación de los perfiles no solamente en el estado de Zacatecas, sino en el resto de las entidades de los perfiles del Partido del Trabajo”, sostuvo.