Geovanna Bañuelos reclama participación del PT en proceso de coalición en Zacatecas

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre demandó que el Partido del Trabajo (PT) sea incorporado a la siguiente etapa del proceso político de la coalición con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Zacatecas, y que sus perfiles sean considerados en la definición de eventuales candidaturas.

La vicecoordinadora del PT en el Senado de la República señaló que, hasta el momento, el partido no ha participado en el proceso interno realizado por Morena y sostuvo que todavía debe darse una etapa de incorporación de los perfiles petistas, tanto en Zacatecas como en otras entidades.

“Vamos a esperar el incorporarnos a la etapa de la coalición en la que nosotros habremos de ser contemplados. No ha participado el Partido del Trabajo, su dirección nacional, en los resultados de un proceso que nosotros consideramos es un proceso interno de Morena” Geovanna Bañuelos de la Torre, senadora del PT



🔴 Geovanna Bañuelos pide a Morena respetar al PT



La senadora Geovanna Bañuelos @geovanna_b señaló que el @PTnacionalMX todavía no ha participado en la etapa de definición de candidaturas de la coalición y sostuvo que las mediciones difundidas hasta ahora corresponden a un… pic.twitter.com/fAs3ph2fGB — Político MX (@politicomx) September 24, 2026

PT respeta proceso interno de Morena, pero espera incorporación de perfiles

Bañuelos de la Torre, quien aspiraba a ser la coordinadora en defensa de la transformación en Zacatecas, aclaró que el PT respeta el procedimiento realizado por Morena, pero consideró que éste aún no se encuentra en la etapa que corresponde a la participación de los partidos aliados.

“Es un proceso interno de Morena que nosotros respetamos, pero que no está en la etapa en la que debió estar, que es la incorporación de los perfiles no solamente en el estado de Zacatecas, sino en el resto de las entidades de los perfiles del Partido del Trabajo”, sostuvo.

Ante este escenario, la senadora hizo un llamado a mantener la unidad entre las fuerzas políticas y pidió prudencia y moderación durante el desarrollo del proceso.

La petista también fue cuestionada sobre las encuestas que, según se le planteó, habrían incorporado perfiles del PT y del Partido Verde.

Geovanna Bañuelos aspiraba a ser la coordinadora en defensa de la transformación en Zacatecas. ı Foto: Cuartoscuro

Al respecto, señaló que cada fuerza política tiene libertad para realizar sus propias mediciones, pero subrayó que, si éstas pretenden tener un carácter vinculante para el proceso de la coalición, los partidos participantes deben ser tomados en cuenta desde el diseño metodológico.

“Todos somos libres de realizar encuestas y de incluirlos”, respondió.

Sin embargo, añadió que “las prioridades propuestas vinculatorias tienen que ver con involucrarnos desde el proceso metodológico”, al referirse a la participación que el PT reclama en las mediciones.

Bañuelos de la Torre sostuvo que ésta es una de las solicitudes que su partido ha planteado de manera abierta y respetuosa, junto con el llamado al respeto tanto para el PT como para sus perfiles.

La senadora también fue cuestionada sobre si el PT contemplaría competir por separado, ante el avance del proceso interno de Morena. Bañuelos de la Torre evitó adelantar una definición al respecto.

“No estoy en ese momento”, respondió.

PT niega ruptura con Morena, pero mantiene disputa por candidaturas

Por separado, el senador Alejandro González Yáñez confirmó que el PT mantiene negociaciones con Morena y el Partido Verde para definir candidaturas y alianzas en las 17 entidades donde habrá elección de gobernador en 2027.

Al ser cuestionado sobre una posible ruptura con Morena, el senador afirmó: “no, por supuesto que no”, aunque evitó confirmar si el PT respaldará a Morena en todas las entidades.

Sobre Zacatecas y una eventual candidatura de Geovanna Bañuelos, el senador se negó a adelantar una definición: “Todavía no podemos hablar de desenlaces definitivos”.

González Yáñez aseguró que no existen condicionamientos entre los partidos y describió las negociaciones como un “diálogo democrático entre las tres fuerzas políticas”.

El legislador reconoció, además, que el PT mantiene observaciones sobre el proceso de encuestas utilizado para definir candidaturas. “Morena está leyendo adecuadamente puntos de vista y se sigue conversando”, señaló.

Pese a las diferencias, González Yáñez sostuvo que el objetivo del PT es mantener la alianza con Morena y el Partido Verde: “Estamos construyendo una alianza de tres”.

También confirmó que el PT votará a favor de la iniciativa de Nacionalidad Única, al precisar que “no es sobre doble nacionalidad”.

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