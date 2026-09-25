Congreso de Oaxaca aprueba la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán

La resolución histórica para extinguir la figura del Ayuntamiento municipal fue emitida por la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca.

El Congreso de Oaxaca aprobó por unanimidad la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán, que se encuentra sumido en una crisis de seguridad tras la captura de su alcalde Miguel Sánchez Altamirano por presuntos nexos con el narcotráfico.

La votación ocurrió como parte de una sesión extraordinaria, la cual fue organizada después de que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, solicitara la desaparición del Ayuntamiento.

La votación quedó con 35 votos a favor y 0 en contra. De esta forma, el Congreso de Oaxaca va a comenzar con los procesos para nombrar a un comisionado en Juchitán, quien fungirá como representante del gobernador del estado.

El Congreso del Estado aprobó con 35 votos a favor y 0 en contra la desaparición del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza.#CongresoOaxaca #LegislarConDiálogo #LXVILegislatura pic.twitter.com/80tGIYoLGg — H. Congreso del Estado de Oaxaca (@CongresoOaxaca_) September 26, 2026

El nuevo comisionado tendrá 90 días para llamar a un consejo de representación en Juchitán para poner orden en los poderes del Ayuntamiento y nombrar a un suplente. Además, también puede convocar a nuevas elecciones.

Hasta el momento, no se ha revelado los pasos a seguir tras la crisis de gobernabilidad y seguridad que impera en Juchitán.

¿Qué pasó en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca?

Tras la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano el pasado 23 de septiembre de 2026, acusado de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado, el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza entró en una severa parálisis institucional y tensión social.

La captura, realizada durante un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales, provocó reacciones inmediatas por parte de la policía municipal y sectores afines al edil, quienes desplegaron bloqueos carreteros en las entradas principales del municipio para exigir su liberación.

Los accesos viales bloqueados generaron el colapso del transporte de carga y pasajeros en el Istmo de Tehuantepec, mientras la sede del palacio municipal permaneció resguardada por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina para prevenir disturbios mayores.

La suspensión de actividades administrativas en el Ayuntamiento dejó en la incertidumbre el cobro de trámites y la operatividad de los servicios públicos locales.

Ante el vacío de autoridad, el Congreso del Estado de Oaxaca y la Secretaría de Gobierno iniciaron los procedimientos legales correspondientes para nombrar un concejo municipal o convocar al suplente edilicio.

Previamente, fuerzas federales y estatales tomaron el control de la seguridad en el sitio, por lo que desarmaron a los policías municipales para comenzar con un análisis y dar confianza a la ciudadanía.

La intervención militar y policiaca para revisar el armamento y las patrullas se realizó dentro de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. ı Foto: Especial.

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JVR