Presupuesto casi inamovible

Es sabido que suelen ser bastante reducidos los márgenes de maniobra que los diputados tienen para ajustar conceptos y partidas al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que les envía el Ejecutivo. De ahí que cuando llega a haberlos, éstos se realizan sobre muy pocos rubros y en muy baja cuantía. Este año, nos comentan, todo apunta a que así será de nuevo a juzgar por lo señalado ayer por el Presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal, quien sostuvo que el 80 por ciento o más del presupuesto es inamovible. Comentó que una gran parte de ese proyecto no se puede ajustar porque tiene que ver con salarios, mantenimiento de obras, política social, educación, salud… “Es un porcentaje pequeño lo susceptible de movimiento”, refirió. Lo cierto es que una de las instituciones que podría sufrir un recorte sería el INE, a cuyo órgano interno de control le solicitaron revisar qué rubros podrían reducirse sin afectar el proceso electoral.

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