Caen ‘El Fiera’ y ‘El Coreano’; los ligan a extorsiones contra 77 sucursales cárnicas

Autoridades federales detuvieron en Guadalajara, Jalisco, a Mario “N”, alias “El Fiera”, y Juvenal “N”, conocido como “El Coreano”, quienes tenían órdenes de aprehensión por extorsión agravada, homicidio y asociación delictuosa. Ambos estarían relacionados con una organización que operaba en Tabasco.

Las investigaciones ubicaron a los dos hombres como presuntos participantes en llamadas de extorsión contra al menos 77 sucursales del sector cárnico. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el grupo utilizaba plataformas digitales para contactar a sus víctimas y dificultar la identificación de sus integrantes. El seguimiento de esas comunicaciones permitió a las autoridades establecer la presencia de ambos en Guadalajara.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las autoridades localizaron a Mario y Juvenal en la capital jalisciense tras labores de inteligencia e investigación. “Con estas detenciones suman ocho integrantes de esta organización delictiva, que operaba en Tabasco, detenidos hasta el momento”, señaló en un mensajes en redes sociales.

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta @Claudiashein, en Guadalajara, Jalisco, fueron detenidos Mario “N”, alias “El Fiera”, y Juvenal “N”, alias “El Coreano”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada,… pic.twitter.com/2FLXTZe8b9 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 17, 2026

Según el reporte oficial, las órdenes judiciales derivaron de indagatorias desarrolladas dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Una vez confirmada su ubicación, las corporaciones federales desplegaron un dispositivo para ejecutar los mandamientos judiciales.

Después de su captura, ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de continuar el procedimiento correspondiente y determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal. También intervinieron el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de esa entidad.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Jalisco, elementos de @Defensamx1, @SSPCMexico , @GN_MEXICO_ y @FGRMexico, en coordinación con autoridades del estado de Tabasco, detuvieron a Mario “N”, alias “El Fiera”, y Juvenal “N”, alias “El Coreano”, quienes… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 18, 2026

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MSL