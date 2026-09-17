Refuerzan Sinaloa y decomisan miles de cartuchos, explosivos y armas en sólo dos días

A dos días de que el Gobierno federal reforzó su presencia en Sinaloa, autoridades reportaron el decomiso de casi 9 mil cartuchos, 53 artefactos explosivos improvisados y 13 armas largas, además del hallazgo de un laboratorio con mil 350 litros de sustancias químicas. El balance, que también comprende Nayarit, dejó ocho personas detenidas, tres de ellas menores de edad.

La ampliación del despliegue federal comenzó el 15 de septiembre. La Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) enviaron más de mil 800 elementos, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destinó otros mil 600 militares a Mazatlán. Con esos refuerzos, el Gobierno federal informó que cerca de 20 mil efectivos tendrían presencia en Sinaloa a partir de las fiestas patrias.

Entre los decomisos reportados después de ese refuerzo destacó el del municipio de Escuinapa, donde personal de Marina localizó una embarcación abandonada con 7 mil 940 cartuchos en el canal de Teacapán. En el puerto de Mazatlán, Defensa dio cuenta además de 53 artefactos explosivos improvisados.

La revisión federal se extendió a Culiacán, donde la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron un laboratorio clandestino para elaborar metanfetamina en el poblado Corral Viejo. El sitio contenía mil 350 litros de sustancias químicas, además de otros materiales destinados a la producción de drogas sintéticas.

En operativos conjuntos realizados en Sinaloa y Nayarit, instituciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades estatales, detuvieron a ocho personas y aseguraron armas, más de 9 mil cartuchos, 53 artefactos explosivos, vehículos y una embarcación; además,… pic.twitter.com/8TFX2ztHCo — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 17, 2026

En la misma serie de operaciones, el Ejército Mexicano reportó el hallazgo de un campamento con tres armas largas, 27 cargadores, mil 206 cartuchos, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas en el municipio de Concordia, al sur de Sinaloa.

Las detenciones se concentraron principalmente en Nayarit. En Acaponeta, autoridades federales y estatales arrestaron a siete personas, tres de ellas menores de edad, y reportaron 10 armas largas, 24 cargadores, 530 cartuchos, tres chalecos y dos vehículos.

Mazatlán registró al octavo detenido. La FGR y la SSPC señalaron que el hombre forma parte de una célula delictiva. El reporte también consigna un vehículo y un cargador abastecido de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

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MSL