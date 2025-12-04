México y Estados Unidos identifican a actriz venezolana vinculada con el Tren de Aragua

Jimena Araya, actriz, modelo y DJ venezolana vinculada por Estados Unidos con el Tren de Aragua.

Estados Unidos sancionó este miércoles a la actriz, modelo y DJ venezolana Jimena Romina Araya Navarro, por presunto lavado de dinero para el Tren de Aragua, pandilla designada en febrero por la administración de Donald Trump como una organización terrorista global.

Araya, conocida como “Rosita” por el nombre de su personaje en los programas de comedia “Cheverísimo” y “¡A que te ríes!”, es señalada de mantener una relación sentimental con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, presunto líder del Tren de Aragua a quien habría ayudado a escapar de la prisión de Tocorón, en Venezuela, en 2012.

Según el Departamento del Tesoro, “Rosita” desviaba parte de sus ingresos al Tren de Aragua, que obtenía en presentaciones como DJ en clubes nocturnos de Colombia, como el Maiquetía VIP Bar Restaurant de Bogotá, que era utilizado para la venta de drogas para la organización.

Las autoridades estadounidenses añadieron que la actriz es accionista y presidenta de Global Import Solutions S.A, empresa con sede en Venezuela a la que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) bloqueó sus activos y aisló del sistema financiero estadounidense por “haber actuado o pretendido actuar” como fachada de “Rosita”.

De acuerdo con Reuters, Jimena Araya reside en México, aunque sus publicaciones en Instagram, donde suma 3.5 millones de seguidores, suele mostrarse viajando por Venezuela, Europa y el Caribe.

Por separado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la sanción de la OFAC a siete personas, entre ellas “una figura pública venezolana vinculada al ámbito del entretenimiento” , sin mencionar directamente a Araya.

En un comunicado, detalló que a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lograron localizar a la modelo por actividad financiera y “presencia reciente en México”.

hacienda señaló, además, que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), e incorporó a Jimena Araya a la lista de personas bloqueadas.

“.. se mantiene el intercambio de información con OFAC para verificar la existencia de empresas fachada vinculadas con esta red que pudieran tener operaciones en México, con el fin de fortalecer las acciones orientadas a inhibir el uso del sistema financiero nacional por parte de la organización criminal”, destacó la dependencia federal.

La Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro fortalecen acciones contra la red criminal denominada Tren de Aragua.https://t.co/ck9HfYS0lf#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/jTULsTXLHL — Hacienda (@Hacienda_Mexico) December 3, 2025

Con información de Reuters.

