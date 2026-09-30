¿Qué pasó en la universidad de Cornell? Todo sobre la violación de 7 alumnos a una joven

En 2024, una estudiante de la universidad de Cornell denunció con las autoridades del campus a siete estudiantes miembros de la fraternidad Chi Phi, quienes abusaron sexualmente de ella durante una reunión.

Este año, la ahora exalumna presentó una demanda en contra de los estudiantes y la universidad, por lo que se reabrió el caso que había comenzado el 15 de noviembre del 2024 con una declaración jurada.

La universidad reiteró, por medio de un comunicado, que en 2024 se realizaron las investigaciones correspondientes, se clausró la fraternidad y se impusieron sanciones como expulsión y suspensión a los estudiantes señalados.

Asimismo, precisaron que las acusasiones presentadas el 16 de septiembre del 2026 son distintas a las que ya fueron resueltas por la institución en 2024, en la que la víctima nombrada Jane Doe por su privacidad, busca una indemnización por daños y perjuicios.

Cornell University supports the decision of the Tompkins County District Attorney to provide an opportunity for the victim’s story in the 2024 Chi Phi fraternity sexual assault case to be heard by a criminal grand jury.

Our statement: https://t.co/FIW8I8JYlU — Cornell University (@Cornell) September 28, 2026

¿Qué pasó en la universidad de Cornell?

Un informe policial del 2024 al que tuvo acceso el medio ABC News, detalla lo declarado bajo juramento por Jane Doe el 15 de noviembre del 2024, y en este afirmó decir que “no” a actos sexuales que sugirieron los estudiantes señalados.

En este informe se precisa que la víctima consensuó mantener un encuentro con dos de los siete estudiantes el 25 de octubre del 2024; sin embargo, esta fue sorprendida por “un grupo de varios hombres” que entró al lugar.

Cuando los demás estudiantes ingresaron, Jane Doe comenzó a correr y gritar para esconderse, pues se sintió horrorizada y le daba “vergüenza” que otros hombres la vieran desnuda.

So let's talk about the degrees of rape in New York, what is required for each, and why Jane Doe's statements to police make this an unappealing prosecution.



And to get ahead of this: things can be both hard to prosecute under existing law and morally wrong. /1 pic.twitter.com/A5KdFKvvsu — Andrew Fleischman (@ASFleischman) September 28, 2026

Jane Doe apunta que durante su estadía en la fraternidad consumió ketamina con la finalidad de perder el conocimiento, pues los miembros de la fraternidad Chi Phi continuaban insistiéndole para mantener un encuentro con todos.

“Me sentía sumamente incómoda con cómo se estaba desarrollando la noche, así que pensé: si consumo ketamina de nuevo, tal vez me desmaye. Pensé que si me desmayaba y estos hombres abusaban sexualmente de mí, podrían ser acusados ​​de violación” detalla la declaración.

La víctima apuntó que estaba muy intoxicada, y que esa fue la ocasión en la que más se ha intoxicado en su vida, por lo que incluso “sentía que era incapaz de tomar ninguna decisión debido a mi estado de embriaguez”.

Luego de lo sucedido dentro de la fraternidad, abandonó el lugar el 26 de octubre alrededor de las 10:00 horas, y al pasar las horas fue de su conocimiento que varias personas en el campus ya conocían lo que había ocurrido.

I am reading the lawsuit for the first time against Cornell University. pic.twitter.com/GGDvf2QrnU — Winter (@MsWinterrrr) September 28, 2026

“Varias amigas me dejaron claro que las integrantes de Chi Phi se jactaban de haber tenido un encuentro sexual de ocho personas conmigo. Algunos rumores decían que eran diez, pero, en cualquier caso, ahora era obvio que todo el mundo sabía que me había pasado a mí” aseveró.

Apuntó que sintió que la situación se sintió como una coacción, y este 2026 compartió más detalles sobre lo ocurrido, incluyendo mensajes de un chat grupal entre los miembros de la fraternidad.

Por medio de redes sociales, estudiantes de Cronell compartieron un correo que recibieron en noviembre del 2024, en el que se pide que quienes cuenten información sobr el caso se pongan en contacto con las autoridades de la universidad; sin embargo, esta información no ha sido confirmada.

Correo de Cronell enviado a estudiante ı Foto: Redes Sociales

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