“Mordaza” de IMPI en libro sobre Trevi, acusa editorial

Penguin Random House acusó de censura al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), luego de que este prohibiera a la editorial usar el nombre y el rostro de Gloria Trevi, incluso con fines informativos o periodísticos. Aparece en el libro Todo a la luz, de Karla de la Cuesta.

Señaló que la resolución es “una mordaza” y un “derecho de veto” que abre la vía para que otras figuras públicas —políticos, funcionarios, artistas, deportistas o empresarios— tengan el poder de decidir sobre la autorización de una publicación que los mencione.

“Nunca pensamos que sería el libro que nos llevaría a sufrir censura directa de un instituto administrativo que depende de la Secretaría de Economía.

El Dato: La empresa también enfrenta procedimientos legales por la vía civil que interpuso la cantante.

“Desde que publicamos nuestro primer libro en 1959, nunca habíamos recibido una orden de censura tan contundente, amplia y agresiva contra las libertades informativas”, expresó ayer en conferencia Quetzalli de la Concha, gerente legal y de derechos de autor de Penguin Random House.

Todo comenzó en 2024, cuando en agosto de ese año, los abogados de la cantante Gloria Trevi solicitaron que se detuviera cualquier publicación, argumentando que se violó su derecho a la propia imagen. El IMPI levantó la medida cautelar contra el título al considerar que la intérprete es una figura de interés público y que impedir la circulación de la obra afectaba el derecho a recibir información. Sin embargo, en la resolución dictada el 27 de julio de 2026, hubo un giro, pues el instituto revirtió ese criterio y determinó prohibir a la editorial usar el nombre y rostro de la artista, aun cuando fuera con fines informativos o periodísticos, además de imponer una multa superior al medio millón de pesos, se detalló.

En el libro, Karla de la Cuesta, sobreviviente de la red de corrupción de menores, abuso sexual, explotación y abusos físicos, liderada por el productor Sergio Andrade, ofrece un testimonio de lo que vivió, al tiempo que contrasta la información con el expediente del caso al que tuvo acceso.

“Cerrar la puerta a un libro como éste significa también cerrársela a una sobreviviente, a una víctima que decide romper el silencio. Significa restringir la posibilidad de acceder a distintas versiones y, en muy resumidas cuentas, no podemos permitir que un procedimiento ante el IMPI termine convirtiéndose en una herramienta de censura”, declaró Quetzalli de la Concha.

Reiteró que este caso trascendía al libro Todo a la luz y a la editorial, pues la resolución “crea un derecho de veto a favor de cualquier persona señalada en una investigación periodística. Si subsiste este criterio, nadie podrá usar el nombre de una figura pública para informar sobre ella o criticarla sin su autorización previa, bajo amenaza de multas millonarias por parte del IMPI. Esto generará un efecto inhibidor sobre el periodismo y la crítica en México”.

Quetzalli de la Concha fue más allá. “Me preocupa si en la Secretaría de Economía, si en el Gobierno federal están observando que se están dando estas irregularidades y estos ejercicios de censura como esta resolución del IMPI”, expresó.

El equipo legal de Random House reclamó que la resolución del instituto no contemple la excepción de la Ley Federal de Derecho de Autor en su artículo 74, que establece que no hay infracción cuando el uso de la imagen de una persona tiene fines informativos, periodísticos o de libertad de expresión.

Por tal motivo, el pasado 31 de agosto, la editorial presentó una demanda de nulidad contra el IMPI al considerarla “ilegal e inconstitucional, por no tomar en cuenta los parámetros que debía considerar”, dijo el abogado Eduardo de la Parra, quien lleva el litigio.

El Tribunal de Justicia Administrativa dictó medidas cautelares el 2 de septiembre que les notificaron la semana pasada. Con éstas, la resolución no surte efectos y, por lo tanto, pueden seguir circulando los siete mil ejemplares que se imprimieron del título.

Ante la relevancia del caso, la editorial acudirá a instancias internacionales. “Ante esta abrumadora situación, es una obligación alzar la voz y dar reflector a un asunto que está atentando contra la libertad de expresión y el ejercicio de periodismo de todas y todos los ciudadanos de México. En un país en donde es profunda y dolorosamente peligroso ejercer el periodismo, que haya una institución que se vuelva un organismo de censura y de veto a las publicaciones de interés general. Es algo que sí tenemos que compartir con instancias internacionales”, dijo De la Concha.

El abogado Eduardo de la Parra comentó que se dará vista del caso a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos y darán a conocer la resolución del IMPI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Va en contra de todos los parámetros internacionales”, dijo.

En la conferencia, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem), Diego Echeverría, expresó su apoyo. “Desde la Cámara hemos defendido desde un inicio la libertad de publicación y de expresión. Hoy nos sumamos a la preocupación de Penguin Random House. Se trata de un tema que puede fincar precedentes absolutamente nocivos para la libertad de expresión y el derecho a la información”, alertó.

Más tarde, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) fijó su postura y externó su preocupación “por los posibles efectos de la resolución del IMPI sobre el derecho a la propia imagen en la industria audiovisual”.

“La nueva interpretación que exige autorización previa para utilizar el nombre o imagen de figuras públicas, genera incertidumbre jurídica en nuestra industria y afecta el desarrollo de este tipo de obras. Esa interpretación trasciende el caso particular de Todo a la luz”, añadió.

Todo a la luz ı Foto: Especial

TODO A LA LUZ

AUTORA: Karla de la Cuesta

EDITORIAL: Grijalbo

AÑO: 2024