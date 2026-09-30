¿Qué es la fraternidad Chi Phi, a la que pertenecen los 7 estudiantes acusados de violación?

Este 2026 un fiscal de Nueva York decidió reabrir un caso sucitado en 2024 que salpica a siete miembros de la fraternidad Chi Phi de la universidad Cornell, quienes fueron señalados por presuntamente abusar sexualmente de una estudiante.

El fiscal del distrito del condado de Tompkins, en Nueva York, Matthew Van Houten, informó que se reexaminará la posibilidad de presentar acusaciones legales en contra de los siete miembros de la fraternidad Chi Phi.

Esto debido a que se cuenta con nuevas pruebas de los hechos ocurridos en 2024, cuando la víctima Jane Doe presentó una declaración firmada en la que relató los hechos ocurridos dentro de la fraternidad.

Ante esto, el vicepresidente de Relaciones Universitarias, Kyle Kimball, informó que luego de que se realizaran investigaciones, los siete estudiantes recibieron suspensiones y hasta expulsiones de Cronell; además, la sección de Xi de Chi Phi fue clausurada.

Cornell University supports the decision of the Tompkins County District Attorney to provide an opportunity for the victim’s story in the 2024 Chi Phi fraternity sexual assault case to be heard by a criminal grand jury.

Our statement: https://t.co/FIW8I8JYlU — Cornell University (@Cornell) September 28, 2026

¿Qué es la fraternidad Chi Phi?

En Estados Unidos existen organizaciones estudiantiles denominadas “fraternidad”, las cuales regularmente utilizan letras griegas para sus nombres, y en las que los miembros cuentan con una casa en la que; además de vivir, realizan distintos eventos sociales.

Para poder formar parte de una fraternidad regularmente existe un proceso de admisión, pruebas, y una ceremonia o ritual de iniciación para los nuevos miembros que posiblemente forjarán una hermandad duradera.

Chat de Chi Pi capítulo Xi ı Foto: Redes Sociales

En cuanto a Chi Phi (ΧΦ); el director ejecutivo interino de la fraternidad, Trey Robb, dijo que la organización expulsó a los miembros acusados ​​del capítulo Xi de Cornell tan solo tres días después de que se presentara la denuncia policial.

“La sección de Xi votó por unanimidad a favor de expulsar a los miembros acusados... También recomendó que nuestra fraternidad nacional los expulsara de forma permanente, y nuestro Gran Consejo así lo hizo en una reunión posterior” declaró Trey Robb.

Símbolo de Chi Pi ı Foto: Captura de pantalla

Chi Pi es una fraternidad masculina antigúa que posee distintos capitulos en algunas universidades en Estados Unidos, en las que las distintas generaciones buscan “defender los valores de Chi Phi y a practicar la ciudadanía global”.

“Los hombres de Chi Phi son líderes, académicos, innovadores y caballeros. Ante todo, Chi Phi es un segundo hogar, que proporciona el vínculo, la compañía y las lecciones sobre cómo participar productivamente en la sociedad” de acuerdo con su página oficial.

Estados que cuentan con capítulos de la fraternidad Chi Pi ı Foto: Captura de pantalla

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.