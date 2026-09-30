¿Quién mató a Jonathan Mckinsey, ejecutivo de The New York Times?

El pasado 26 de septiembre, Jonathan Mckinsey, un ejecutivo de The New York Times, fue localizado sin vida y con múltiples heridas de bala en un estacionamiento de California, Estados Unidos.

El director de ingeniería de la división de juegos de The New York Times, Jonathan Mckinsey, de 40 años de edad, fue localizado sin vida alrededor de las 15:00 horas del sábado en el estacionamiento del complejo deportivo Dublin Sports Grounds, ubicado en California.

Medios locales apuntaron que las personas que se encontraban cerca del lugar en donde ocurrió el delito informaron se escuchó una ráfaga de disparos, e incluso algunos señalaron ver a Mckinsey cayendo con el pecho y la cabeza llenos de sangre.

Asesinan a Jonathan Mckinsey, ejecutivo de The New York Times ı Foto: Redes Sociales

¿Quién y por qué asesinó a Jonathan Mckinsey?

Como posibles responsables del homicidio en primer grado, la policía ejecutó la detención de Shouyong Zhang y Shili Chen, ambos de 77 años de edad, quienes eran los suegos de Mckinsey.

Actualmente ambos se encuentran en la prisión de Santa Rita, California, y enfrentan varios cargos, entre los que se incluyen los siguientes:

Conspiración para cometer delitos graves

Disparo intencional de arma de fuego por negligencia grave

Poner en peligro a un menor

Homicidio en primer grado

The New York Times informó que existen registros judiciales del condado de Alameda sobre una orden de restricción temporal en contra de Jonathan Mckinsey, y esta fue solicitada por su esposa, Candice Jang, en octubre del 2025.

Shouyong Zhang y Shili Chen, suegros de Jonathan Mckinsey ı Foto: Especial

La orden alega violencia doméstica, y esta incluye tanto a Candice Jang como a sus tres hijos; adicionalmente, Mckinsey pidió una orden de alejamiento temporal contra su esposa y suegros por agresión, y también emitió una solicitud de divorcio.

Jonathan Mckinsey, un hombre transgénero que alegó agresiones y maltratos por parte de su pareja y sus suegos relacionados con su identidad de género; y su esposa, Candice Jang, se encontraban disputando por la custodia de sus hijos.

Pese a que se cuenta con información de conflictos previos entre Mckinsey y sus suegros, hasta el momento se desconoce el motivo por el cual los ahora aprehendidos podrían haber terminado con su vida.

Jonathan Mckinsey ı Foto: Especial

También te podría interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.