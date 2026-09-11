Deuda per cápita aumentará a 160 mil pesos en 2027: CIEP

La deuda per cápita para 2027 aumentará de 151 mil pesos de 2026 a 160 mil pesos, tras la petición del Gobierno al Congreso de la Unión para contratar 1.7 billones de pesos de deuda interna en el Paquete Económico 2027.

Al respecto, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advirtió que el nivel de la deuda pública se ubicará en 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) el siguiente año, la proyección contrasta con el estimado al inicio de la actual administración de 51.4 por ciento del PIB.

“Esto es relevante porque se está subestimando el número. Al inicio de la administración se preveía que el indicador de la deuda será de 51.4 por ciento y lo que estamos viendo es que para 2027 estaría en 55 por ciento (...) Esta deuda propuesta para 2027 es uno de los motivos que evita la consolidación fiscal”, consideró Judith Senyacen Méndez, directora ejecutiva del CIEP, en rueda de prensa.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Saldo Histórico de la Requerimientos Financieros del Sector Público —nombre oficial de la deuda pública— cerraría el 2027 en 21.6 billones de pesos; cantidad mayor a los 20 billones pronosticados para 2026.

“El crecimiento de la deuda es importante seguirlo observando porque crece más rápido que los ajustes por la parte de los ingresos. Por lo general había aumentos (en la deuda) y había cierta contención cada determinado periodo, ahora lo que vemos es una tendencia creciente”, declaró Méndez.

#PaqueteEconómico2027 | El #PPEF2027 prevé un gasto de inversión de 1.1 billones de pesos (2.9% del PIB). El gasto en inversión física se prevé en 1.0 billón 026 mil 474.4 mdp (2.6% del PIB); 92 mil 271.8 mdp en inversión física y, 14 mil 867.0 mdp en subsidios. Aunque la… pic.twitter.com/nRmkCwK5gk — CIEP, A.C. (@ciepmx) September 11, 2026

Descanso: Marco económico, realista: CIEP

Para el CIEP el marco macroeconómico planteado por la SHCP es más realista que ediciones anteriores y responde a dos factores: no perder el grado de inversión y brindar una mayor predictibilidad de los recursos federalizados.

La Secretaría de Hacienda proyectó que el crecimiento del país oscile entre 1.5 y 2.5 por ciento en 2027; es decir con esa estimación la secretaría prevé recaudar 9.1 billones de pesos de ingresos presupuestarios, que excluyen la contratación de deuda, un aumento de 3.9 por ciento.

Del total, 6.2 billones de pesos son de ingresos tributarios, un aumento de 5.9 por ciento en relación con lo aprobado para 2026. Además de que 985 mil millones de pesos son ingresos petroleros, lo que supone una caída de 14.4 por ciento en relación a lo aprobado para este año.

Por el lado del gasto, Hacienda prevé 10.6 billones de pesos para ejercer en 2027, un aumento de 1.1 por ciento en comparación con lo aprobado para 2026.

Ya con las métricas de ingreso y gasto, el déficit fiscal cerraría el 2027 en 3.9 por ciento del PIB; pronosticó menor al 4.1 por ciento previsto para este año.

José Luis Clavellina, director de investigación del CIEP, mencionó a la prensa que la reducción en el déficit fiscal de 2027 quizá ayude en el corto plazo a las finanzas públicas debido a que es un “paso en la dirección correcta”. Sin embargo, en el futuro la calificación crediticia de México dependerá de que el Gobierno federal pueda cumplir sus metas fiscales.

“En el largo plazo va a depender de cómo se comporten estas variables, de cómo se comporte también el crecimiento económico, de qué tanta confianza van a tener los inversionistas en la economía y que eso permita elevar tambien la inversión”, mencionó Clavellina.

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MSL