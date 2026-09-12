Derrame de hidrocarburo en Golfo de México fue controlado, constata ASEA tras recorrido

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) informó que el derrame de hidrocarburo registrado en el Golfo de México fue controlado mediante la despresurización del ducto involucrado y el cierre de diversos pozos asociados al evento.

Por su parte, la dependencia realizó una visita de inspección el viernes 11 de septiembre en instalaciones marinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) relacionadas con el reporte.

La supervisión incluyó un sobrevuelo para verificar las acciones de contención, dispersión y recuperación implementadas como parte de la atención al derrame.

La Agencia señaló que las medidas aplicadas permitieron evitar que el volumen del producto liberado se incrementara, con lo que se mitigaron los riesgos asociados al incidente.

#BoletínASEA: Realizamos visita de inspección en el Golfo de México para verificar las medidas de atención al derrame de hidrocarburos.



📰https://t.co/20CueuK8SC#SomosASEA pic.twitter.com/VxBQltE3ql — ASEA (@agencia_asea) September 12, 2026

ASEA ordena mantener monitoreo y acciones de control

Durante la visita, la ASEA impuso medidas de urgente aplicación para que Pemex continúe con las labores necesarias para el control del evento, así como con el monitoreo del ducto.

Asimismo, la dependencia federal precisó que mantendrá recorridos de verificación en la zona, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento a las acciones emprendidas tras el derrame.

El organismo agregó que esta supervisión busca asegurar que las instalaciones del sector hidrocarburos operen bajo las mejores prácticas, con prioridad en la protección ambiental, la seguridad de las personas y la actividad industrial.

Hasta ahora, la ASEA no informó sobre el volumen de hidrocarburo involucrado, la causa del incidente ni el avance total de los trabajos de recuperación. Sin embargo, confirmó que las acciones de atención permanecen en curso.

El comunicado se da luego de que Pemex reportó la activación de sus protocolos de atención, la identificación del ducto con fuga y su despresurización para contener la emanación, además de trabajos de recuperación, inspección y reparación en el área.

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MSL