La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas para reestructurar la educación militar y establecer una nueva recompensa económica para altos mandos de las Fuerzas Armadas en retiro.

Las propuestas plantean expedir la Ley de la Universidad de Defensa Nacional, que sustituiría a la legislación que creó la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en 1975, así como incorporar a la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional la condecoración denominada “Por la República”.

Ambas iniciativas fueron turnadas a la Comisión de Defensa Nacional para su análisis y dictaminación.

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La nueva Universidad de Defensa Nacional dependerá de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de la unidad administrativa responsable de la educación militar, que asumirá las funciones de rectoría.

El proyecto establece que la institución impartirá estudios de educación media superior y superior a integrantes del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, con formación científica, técnica y humanística, además de preparar docentes, desarrollar investigación en materia militar y de seguridad pública y fortalecer la formación nacionalista y humanista de sus integrantes.

En la sesión de @Mx_Diputados 🏛️ recibimos dos iniciativas de la Presidenta @Claudiashein: una renombra la Universidad del Ejército 🪖, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, y otra condecora a generales en retiro. Llegaron con la misma sentencia: "sin recursos adicionales" 🤔



En… pic.twitter.com/JQWpbE5fhH — Lorena Piñón Rivera (@lorenapignon_) November 19, 2026

La propuesta contempla que la universidad continúe integrada por 44 planteles militares, entre ellos el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, el Colegio de Defensa Nacional, la Escuela Superior de Guerra, el Colegio del Aire, el Heroico Colegio Militar, la Escuela Militar de Ingeniería y seis planteles del Centro Militar de Ciencias de la Salud.

En conjunto, estos establecimientos ofrecen 78 programas de posgrado, 29 licenciaturas, 106 cursos de formación de clases y 131 cursos de capacitación para el trabajo. Además, personal militar participa en 81 cursos en distintos países mediante intercambios educativos.

La iniciativa también establece que la Sedena expedirá los certificados, diplomas, títulos profesionales y grados académicos correspondientes, mientras que los recursos para su operación provendrán del Presupuesto de Egresos de la Federación asignado a la dependencia.

Nueva recompensa para generales en retiro

La segunda iniciativa presidencial busca incorporar la condecoración “Por la República” para generales de División en situación de retiro que hayan ocupado durante al menos un año, de manera individual o acumulada, alguno de los principales cargos de mando y administración de las Fuerzas Armadas.

Entre los puestos considerados están los de subsecretario y oficial mayor de la Sedena, inspector y contralor general del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, comandante del Ejército, comandante de la Fuerza Aérea y comandante de la Guardia Nacional.

El reconocimiento no sólo tendría carácter honorífico, sino también un beneficio económico, pues quienes lo reciban tendrán derecho a una prima complementaria equivalente al 100 por ciento del haber correspondiente a su grado, que se integrará al cálculo de su haber de retiro.

De acuerdo con la exposición de motivos, la distinción busca reconocer la trayectoria, lealtad, entrega y desempeño de los altos mandos militares que hayan ocupado esas responsabilidades y fortalecer el marco jurídico para dar certeza al otorgamiento de recompensas por parte de la Presidencia de la República, a través de la Sedena.

La propuesta establece que las erogaciones derivadas de esta prestación serán cubiertas con el presupuesto autorizado a la Secretaría de la Defensa Nacional en los ejercicios fiscales correspondientes y se canalizarán al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, sin que se contemplen recursos adicionales.

Las dos iniciativas quedaron en manos de la Comisión de Defensa Nacional, donde se determinará su viabilidad antes de que puedan avanzar al proceso legislativo.

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MSL