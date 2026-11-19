Trabajadores y estudiantes que visitaban San Lázaro brincaron las rejas del Palacio Legislativo para poder salir ante el bloqueo de jubilados.

Trabajadores y estudiantes que visitaban el Palacio Legislativo de San Lázaro saltaron las rejas perimetrales para poder salir del recinto, luego de que trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados bloquearan las instalaciones para exigir la restitución de un apoyo económico retirado en abril de 2026 y acusar a las autoridades de abandonar el diálogo.

De acuerdo con los reportes, los manifestantes mantienen un cerco alrededor del inmueble que imposibilita tanto el ingreso como la salida de personas por los accesos habituales, sin que hasta el momento exista un plazo definido para levantar el bloqueo.

El conflicto se originó después de que los trabajadores jubilados presentaran tres propuestas formales orientadas a recuperar el apoyo económico que les fue suspendido durante abril de 2026; sin embargo, dichas alternativas fueron rechazadas por los legisladores.

Los jóvenes visitantes saltan las rejas de @Mx_Diputados pic.twitter.com/PoqlpEBZHk — ivonne melgar (@ivonnemelgar) November 20, 2026

Ante la negativa parlamentaria, los extrabajadores decidieron tomar las instalaciones de la Cámara de Diputados a fin de presionar a las autoridades para que se instalen nuevamente mesas de diálogo y se analicen sus planteamientos para restablecer sus incentivos.

A raíz del cierre total de las puertas en San Lázaro, un grupo de estudiantes procedentes de diversas universidades que se encontraban de visita en el recinto legislativo, junto con personal que labora en el lugar, recurrió a brincar las rejas del acceso principal para abandonar el edificio.

🗳️📌 Trabajadores de la Cámara de Diputados tuvieron que buscar salidas alternativas ante el bloqueo de los accesos de San Lázaro por parte de extrabajadores jubilados.



En un video difundido por Mauricio Farah, secretario general de la Cámara, se observa al personal descendiendo… — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) November 20, 2026

Por su parte, la diputada Aracely Cruz emitió un pronunciamiento a través de la red social X en el que manifestó su apertura para atender las demandas de los inconformes, condicionando el encuentro a que se permita el libre tránsito en el inmueble.

“Estoy dispuesta a dialogar con los jubilados que están protestando, pero pido que se liberen los accesos del recinto legislativo”, indicó la legisladora.

Mientras tanto, el cerco de los trabajadores jubilados ya no continúa activo en el exterior de San Lázaro, por lo que el tránsito vuelve poco a poco a la normalidad.

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JVR