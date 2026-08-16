Indonesia eleva a 53 los muertos por terremoto de magnitud 7.7 en Flores

Una persona camina frente a los escombros de un edificio dañado en Nusa Tenggara Oriental, en Indonesia.

El número de muertos por el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la isla de Flores, en el este de Indonesia, aumentó a 53, mientras las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate entre réplicas, deslizamientos de tierra y daños en infraestructura.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia (BNPB), el distrito de Manggarai concentra 25 fallecidos, mientras que otros 20 corresponden a Manggarai Oriental.

Policías ayudan a trasladar a un paciente hacia un refugio al aire libre en un hospital de Labuan Bajo tras el terremoto registrado en Indonesia. ı Foto: Reuters

Además, se contabilizan 135 personas heridas y unas cinco mil evacuadas, por lo que las autoridades advirtieron que el balance podría modificarse conforme avance la revisión de las zonas afectadas.

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El sismo ocurrió a las 04:58 horas del sábado, con epicentro frente a la costa norte de Flores y a una profundidad de 15 kilómetros, según la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG).

Equipos de rescate revisan los daños en un edificio del puerto L. Say de Maumere tras el terremoto que golpeó la provincia de Sikka. ı Foto: Reuters

Tras el movimiento principal se produjeron cientos de réplicas, además de deslizamientos que bloquearon carreteras y dificultaron el acceso de los equipos de emergencia.

Según reportes de Reuters, las autoridades habilitaron un estadio deportivo en la región de Sikka como refugio, donde más de tres mil 300 personas buscaron protección.

Rescatistas inspeccionan un edificio gravemente dañado en el puerto L. Say de Maumere, una de las zonas afectadas por el terremoto en Indonesia. ı Foto: Reuters

En algunas zonas, los residentes permanecieron fuera de sus viviendas por temor a nuevos movimientos, mientras los servicios médicos atendieron a heridos en instalaciones improvisadas.

Asimismo, más de tres mil 500 militares y policías fueron desplegados para apoyar las labores de emergencia.

La empresa estatal Perusahaan Listrik Negara informó que el suministro eléctrico había sido restablecido casi por completo, aunque continuaban las reparaciones de las líneas de distribución.

Escombros y una banca permanecen entre los restos de un edificio severamente dañado en el puerto L. Say de Maumere tras el terremoto. ı Foto: Reuters

Por otra parte, más de mil 300 viviendas resultaron dañadas, alrededor de mil de ellas con afectaciones graves.

También se reportaron daños en un centenar de escuelas, 36 centros de salud y casi 40 instalaciones gubernamentales.

Las autoridades emitieron inicialmente una alerta preventiva de tsunami, pero la BMKG la retiró después de evaluar las condiciones en las zonas costeras.

Edificio dañado en el puerto L. Say de Maumere, en la provincia de Sikka, tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el este de Indonesia. ı Foto: Reuters

El Gobierno de Nusa Tenggara Oriental declaró además el estado de emergencia para facilitar la movilización de recursos.

Indonesia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de elevada actividad tectónica que provoca frecuentes terremotos y erupciones volcánicas.

Con información de Reuters y Europa Press.

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