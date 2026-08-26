VIDEOS del tornado en Francia que arrasó una población

Por la noche del lunes se regitró un fuerte torado en un pueblo de Francia, dejando destrozos a su paso en casas, escuelas y todo tipo de edificios que se encontraban ahí.

El 24 de agosto alrededor de las 17:20 horas se registró un tornado en el departamento de Aude que causó daños en el pueblo de Pomas, arrasando a su paso con viviendas, líneas eléctricas y personas lesionadas.

La prefectura de Aude informó que, al corte de las 16:30 horas del martes, el registro de personas lesionadas se encuentra en un estimado de 48, de las cuales al menos 20 se encuentran hospitalizadas pero estables.

Actualmente la inspección y aseguramiento de edificios continúa, y se tiene un estimado de 330 de 496 viviendas afectadas, de las cuales 191 son habitables y 102 están completamente destruidas.

Las operaciones de los elementos de Bomberos y Gendarmería continúan, por lo que se encuentran asegurando las zonas de alto riesgo, cubriendo las viviendas dañadas con lonas y evaluando los riesgos para los edificios.

🔴 TORNADE À POMAS — POINT DE SITUATION à 16H30



Suite à la tornade qui a touché la commune de Pomas le 24 août vers 17h20, les opérations de levée de doute se poursuivent et permettent d’établir un bilan provisoire.



🚑 48 victimes ont été prises en charge, dont 20 évacuées vers… pic.twitter.com/gulZVWisw9 — Préfet de l'Aude🇫🇷 (@Prefet11) August 25, 2026

VIDEOS del tornado en Francia

En redes sociales ya circulan varios videos del momento exacto en el que se registró el tornado en Aude, y en estos se pueden observar los fuertes viendos que arrasaron con todo lo que se encontraba a su paso.

En un video tomado a lo lejos se puede observar la característica forma que tienen los tornados, y este alcanzó una gran altura en la municipalidad de Verzeille de Aude al sur de Carassonne.

🌪️ Autres images très impressionnantes de la tornade qui a circulé au sud de Carcassonne dans l'Aude, depuis la commune de Verzeille. Des dégâts sont signalés. (© Denis Maréchal) pic.twitter.com/RYiuPm0Xt5 — Météo Express (@MeteoExpress) August 24, 2026

Un video tomado de cerca permite ver y escuchar el paso del tornado en Paumas, incluyendo el desprendimiento de las cosas que se encontraban al exterior y el momento en el que la fuerza del viento rompe la ventana de una casa.

#Paumas, vidéo prise très proche voire au cœur de la #tornade. Cet habitant tente de maintenir sa baie vitrée pour éviter qu’elle ne se brise face à la puissance du vent. #Aude pic.twitter.com/xzEq3kxao9 — Anthony FERRY (@anthonyferry75) August 24, 2026

En otro video se pueden observar los desastres que provocó el tornado en Paumas, pues se registró el daño total de la sala de una residencia, dejando únicamente escombros y restos de la estructura visibles en el lugar.

🇫🇷⚡️VIDÉOS - La #tornade qui a frappé l’Aude lundi 24 août a provoqué d’importants dégâts sur la commune de #Pomas, où 39 personnes ont été blessées. 2 vidéos montrent le passage du phénomène puis l’ampleur des dégâts. (📹 Christelle Perrier) pic.twitter.com/NcfYD0Wx64 — Brèves de presse (@Brevesdepresse) August 25, 2026

Un video tomado desde un edificio muestra el momento en el que un techo se desprende por completo, mientras que muchos de estos muestran el violento paso del viento en la zona.

🚨 TORNADE À POMAS (AUDE) 🚨



Images CHOC de la tornade qui a tout ravagé près de Carcassonne cet après-midi.



Toitures arrachées, maisons détruites, dizaines de blessés…



La nature n’a aucune pitié.

Force aux habitants 🙏#Tornade #Pomas #Aude #Carcassonne pic.twitter.com/1yfS18gE6D — SPIRITFIT (@SpiriTfitT) August 24, 2026

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