Tornado en Enid, Oklahoma: Reportan destrucción de viviendas y múltiples heridos

La ciudad de Enid, Oklahoma, se encuentra hoy en estado de emergencia tras el paso de un violento tornado que tocó tierra la tarde del jueves. El fenómeno, confirmado por el Servicio Meteorológico Nacional, dejó a su paso una estela de destrucción que incluye cerca de 40 viviendas reducidas a escombros, cortes masivos de energía y múltiples heridos.

A pesar de la magnitud del impacto, la Oficina del Sheriff del Condado de Garfield confirmó que, de manera milagrosa, no se reportaron víctimas mortales, registrándose únicamente lesiones leves entre los residentes.

El barrio de Gray Ridge, al sur de la ciudad, fue la zona más afectada. Testimonios desgarradores, como el de Amy Kuntz, quien guiaba a su hija por teléfono mientras el techo de su casa se desplomaba, reflejan la fuerza del viento que arrancó estructuras completas en cuestión de segundos.

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La alerta sigue activa para este fin de semana ı Foto: Redes sociales

El alcalde de Enid, David Mason, informó que equipos del Departamento de Bomberos y la Patrulla de Carreteras de Oklahoma realizaron recorridos puerta por puerta durante la madrugada para liberar a personas que quedaron atrapadas bajo las vigas y techos de sus propios hogares.

La devastación causada por el fenómeno meteorológico no se limitó a las áreas residenciales, afectando gravemente la infraestructura y las operaciones de la región.

El impacto incluyó el cierre de tramos en la Interestatal 81 y diversas rutas rurales debido a las inundaciones y los escombros. Asimismo, la Base Aérea de Vance, situada al norte de Oklahoma City, sufrió daños en equipos y perímetros, lo que obligó a su cierre temporal hasta que se recuperen los servicios básicos.

Estos efectos se extendieron a comunidades vecinas y llegaron incluso hasta Kearney, Missouri, donde se reportó la destrucción de graneros y bloqueos viales por la caída de árboles.

Footage from Enid, OK in the aftermath of a large tornado that tore the southern part of the city. #okwx

🎥: Kurt Young pic.twitter.com/tF78rAfG53 — Scott 🇺🇸 (@RandomHeroWX) April 24, 2026

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, hizo un llamado a la unidad y la oración por los afectados, mientras que el alcalde Mason destacó la respuesta inmediata de los negocios locales, que han aportado maquinaria y suministros para la limpieza.

Sin embargo, la emergencia no ha terminado. Las autoridades meteorológicas advirtieron que el sistema de tormentas permanece activo.

Se esperan tormentas eléctricas fuertes a severas para este viernes por la noche y durante todo el sábado, lo que mantiene en alerta máxima a las brigadas de protección civil ante el riesgo de nuevas formaciones tornádicas.